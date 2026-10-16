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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nakon dolaska brzim vozom iz Beograda u Petrovaradin, peške ide do centra Novog Sada, gde će na Trgu slobode u 18 časova početi predizborni skup liste te liste, na kojem će se on obratiti.

Sa Vučićem je veliki broj pristalica te liste, a kolonu dočekuje veliki broj građana skandirajući "Aco Srbine" i "Kosovo je Srbija" i pevajući pesmu "Ruzmarin".

1/5 Vidi galeriju Građani dočekuju Aleksandra Vučića na stanici Petrovaradin Foto: Marko Karović

Vučića prati oko 2.000 bajkera tokom šetnje ka Trgu slobode u Novom Sadu, a tu su i traktoristi.

Vučić je, tokom šetnje, rekao novinarima da u Novi Sad nije došao kako bi slao poruke mržnje, već da kaže da ćemo posle 25. oktobra svi morati da nastavimo da živimo i radimo zajedno.

"Ide nam Ekspo, idu nam veliki uspesi, idu nam ogromne stvari. Uskoro ću, i večeras ću o tome da govorim, na mitingu, da mnogi ljudi mogu da se raduju", rekao je Vučić.

1/15 Vidi galeriju Skup u Novom Sadu Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

Dodao je da mu je drago što vidi koliko je širok slobodarski pokret otpora totalitarizmu i mešanju stranaca u Srbiji i koliko je veliki broj rodoljuba koji hoće da država samostalno odlučuje o svojoj sudbini.