NAROD KOJI VOLI SVOJU ZEMLJU U NOVOM SADU JE POKAZAO SNAGU Prizori koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim: Ovo je prava slika UJEDINJENE SRBIJE (FOTO)
- Aleksandar Vučić je brzim vozom stigao u Petrovaradin, pa peške krenuo ka centru Novog Sada, gde ga čeka predizborni skup na Trgu slobode.
- Uz njega je velika grupa pristalica, a kolonu prate i oko 2.000 bajkera i traktoristi, dok građani skandiraju 'Aco Srbine' i 'Kosovo je Srbija'.
Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nakon dolaska brzim vozom iz Beograda u Petrovaradin, peške ide do centra Novog Sada, gde će na Trgu slobode u 18 časova početi predizborni skup liste te liste, na kojem će se on obratiti.
Sa Vučićem je veliki broj pristalica te liste, a kolonu dočekuje veliki broj građana skandirajući "Aco Srbine" i "Kosovo je Srbija" i pevajući pesmu "Ruzmarin".
Vučića prati oko 2.000 bajkera tokom šetnje ka Trgu slobode u Novom Sadu, a tu su i traktoristi.
Vučić je, tokom šetnje, rekao novinarima da u Novi Sad nije došao kako bi slao poruke mržnje, već da kaže da ćemo posle 25. oktobra svi morati da nastavimo da živimo i radimo zajedno.
"Ide nam Ekspo, idu nam veliki uspesi, idu nam ogromne stvari. Uskoro ću, i večeras ću o tome da govorim, na mitingu, da mnogi ljudi mogu da se raduju", rekao je Vučić.
Dodao je da mu je drago što vidi koliko je širok slobodarski pokret otpora totalitarizmu i mešanju stranaca u Srbiji i koliko je veliki broj rodoljuba koji hoće da država samostalno odlučuje o svojoj sudbini.
"Koliko ima ljudi koji hoće da vodimo patriotsku politiku i koji hoće da zemlju guramo napred, koji hoće da se ekonomski razvijamo, da čuvamo tradicionalne veze sa prijateljima i da ne postupamo ni po čijim nalozima", rekao je Vučić.