FICO SLETEO U BEOGRAD: Premijer Slovačke odmah krenuo za Novi Sad, gde će održati govor na skupu liste "Ujedinjena Srbija" - DOKAZ PRIJATELJSTVA (FOTO)
Slovački premijer Robert Fico sleteo je na beogradski aerodrom i odmah se zaputio ka Novom Sadu, gde će govoriti na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Fica je u Beogradu dočekao premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.
"Dolazi moj veliki prijatelj, moj drug Robert Fico. On je toliko to želeo posle svih natpisa gde su govorili 'namerno nije hteo da dođe', 'izmislili su bolest', 'neće ni on kod Vučića'. To su im bili naslovi. I šta će sad? Evo ga, Fico dolazi u Novi Sad", rekao je Vučić ranije danas.
Vučić je na pitanje šta za njega znači to što dolazi Fico, rekao da mu to pokazuje da postoje iskrena prijateljstva.
"Robert ume da ceni što sam mu iskreni prijatelj, kao što sam i sa Viktorom (Orbanom) iskreni prijatelj, bio na vlasti ili ne. Čujem se sa Viktorom. Ja se svojih drugova ne odričem kad nisu u fotelji. Mene za to baš briga. Ja znam mnoge koji se odriču svojih drugova u našoj zemlji kad nisu u fotelji. Ja se svojih drugova kad nisu u fotelji ne odričem", rekao je Vučić.