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Slovački premijer Robert Fico sleteo je na beogradski aerodrom i odmah se zaputio ka Novom Sadu, gde će govoriti na skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Fica je u Beogradu dočekao premijer Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut.

1/7 Vidi galeriju Dočekao ga Đuro Macut Foto: Kurir

"Dolazi moj veliki prijatelj, moj drug Robert Fico. On je toliko to želeo posle svih natpisa gde su govorili 'namerno nije hteo da dođe', 'izmislili su bolest', 'neće ni on kod Vučića'. To su im bili naslovi. I šta će sad? Evo ga, Fico dolazi u Novi Sad", rekao je Vučić ranije danas.

Vučić je na pitanje šta za njega znači to što dolazi Fico, rekao da mu to pokazuje da postoje iskrena prijateljstva.