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U petak, 16. oktobra od 16.00 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Novom Sadu. Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Kristina Vasković, Olga Tomić i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.

Foto: Kurir

Gosti u studiju su:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Nebojša Bakarec, član predsedništva SNS

Jelena Trivan, direktorka Mtel-a

Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije

Bojan Bilbija, urednik lista Politika

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike

Biljana Šahrimanjan Obradović, politička komentatorka

Narod je uz Vučića!

Foto: Kurir Televizija

S obzirom na to da određenom broju stranih država smeta stabilna Srbija u razvoju, pa je deluje da je Vučić sam, Kašanski je ipak rekao da Vučić iza sebe ima bedem koji ne može da se slomi.

- Podsetiću na naslov Kurira od pre nedelju dana koji kaže da je narod najtvrđi Vučićev bedem. Vučić nije sam, ima saveznika kojeg niko nikada nije pobedio, kada je narod uz tebe, niko ne može da te pobedi - rekao je Kašanski.

Kašanski je komentarisao reči Tamare Vučić kada je u intervjuu za Radio Beograd rekla da je Aleksandar Vučić "veoma dobar čovek, vredan, posvećen, čovek koji voli Srbiju".

- Udala se za njega, naravno da ga vidim takvim. Međutim, ona može da ga oceni drugačije od svih nas, mi ne vidimo šta on radi kada ne radi, iako je to retko. Ono što je meni zanimljivo, da ne komentarišem njene reči, ali me porazilo to što su u "Danas" nju napali u tekstu kako je ona smela da priča o tome. Dakle, ti si žrtva na neki način, znamo za gnusni spot koji se pojavio, razvlače mu celu porodicu, o sinu pričaju sve i svašta, a kada priča o tome kroz emociju, onda ispada da je nešto loše uradila. To mi je bilo poražavajuće za novinarstvo i ljudskost u krajnjoj liniji. Zaista bedno - govori Kašanski.

Ulaganje u zdravstvo

Rajko Petrović je u specijal emisiji Kurir televizije skrenuo pažnju na izgrađene zdravstvene objekte i planove za budućnost širom Srbije.

- Pre svega, uloženo je u renoviiranje UC u Beogradu, ali ima dosta primera u unutrašnjosti Srbije. Naprimer, Opšta bolnica u Loznici je kompletno renovirana, potom je u Borči izgrađen dom zdravlja koji nije postojao. Po meni, bez ikakve sumnje, ministar zdravlja Zlatibor Lončar je dobro radio svoj posao i ima spoj taj da je po struci lekar, ali i uspešan menadžer - rekao je Petrović.

Šetnja zadovoljstva

Kašanski je komentarisao šetnju Aleksandra Vučića, pa je izneo simboliku tih pet kilometara.

- Simbolika mi je ova šetnja, postoji maraton u Beogradu, ali i "Trka zadovoljstva" od pet kilometara, a Vučićev politički maraton traje 14 godina i ovo mi je kruna, ovo je šetnja zadovoljstva isto na pet kilometara. Samo mala privatizacija, u nedelju (18. oktobra) u Kuriru je specijal 14 Vučićevih godina i kako se Srbija digla iz pepela, pa pogledajte šta je urađeno i glasajte po savesti - rekao je Kašanski.

Vlada i ministri

Kašanski je analizirao kako će izgledati Vlada Srbije posle izbora ako Ujedinjena Srbija dobije većinu.

- Neke stvari smo i pisali u Kuriru, ima 12 ministara plus jedan. Napomenuo je dakle tri puta dnevno ako treba sednica Vlade, pet sastanaka dnevno i obilaženje Srbije. Ne slažem se oko onih 10 sati da ministar mora da radi, ali ja mislim da bi ako on već daje primer, da bi i oni trebalo da rade 15 sati dnevno. Nije hteo da ih uplaši, ali mislim da tih 10 sati ne mogu da budu samo 10 sati - rekao je Kašanski.

Bakarec je spomenuo ulaganja širom Srbije.

- Ljudi veruju Vučiću jer ima rezultate. Drugo, taj plan koji ima o Vladi, on je za 14 godina postavio sve strateške stvari, a sada će samo da ih razvija. Novoj Vladi je prioritet razvoj šest okruga na jugoistoku Srbije koji zaostaju, tamo će brzo da se razvije i biće uloženo dosta sredstava. Ovaj broj ministara je triput manja od ranije, to će biti hiperministri, biće efikasni, a to će biti ljudi u najboljim godinama jer i fizički morate neke stvari da postižete. Teritorijalni integritet je bitan, a tu se radi i gradi, niko neće pregovarati o statusu Kosova i Methodije jer je ono uvek deo Srbije. Ekonomija Srbija, a vidi se po platama, sada je triput jača od 2012. a sledeće godine želimo da bude još bolje - rekao je Bakarec.

Atmosfera uoči skupa

Kašanski je komentarisao koliko će vremena trebati da se Srbija vrati u normalu nakon ovolike podele koju smo doživeli.

- Nažalost, naš povratak u normalu, jer su uspeli da podele društvo u dobroj meri, trajaće mesecima, ako ne i godinama. Kada kažem normalu, mislim na obrazovanje i sve, a te bitke uopšte nisu lake. Koliko je teško bilo napraviti neki red u policiji, službama, pravosuđu... Sve su to bili izazovi, ali mislim da će obrazovanje biti najveći. Vučić sa mesta premijera će imati dobru početnu poziciju da to rešava. Kod Fica, naš glavni naslov u Kuriru, podstakle su ga reči "Vučićeva najveća snaga u politici je to što trpi udarce kao zver" misleći zver u pozitivnom smislu. Smatram da je Fico na svojoj kož i osetio kako je teško kada se suprostaviš moćnima i vodiš svoju politiku i kada nećeš da popustiš. U Briselu i kod kuće je trpeo, pao je sa vlasti, pa se vratio. On jako dobro razume kroz šta prolazi Aleksandar Vučić. Sve što mi nazivano dehumanizacijom, u nešto manjoj meri je trpeo i on. Očekujem poruku pune podrške, on Vučića naziva dragim i velikim prijateljem i mislim da će to i da kaže na skupu - rekao je Kašanski.

Rajko Petrović govori da je 15. marta prošle godine bio vrhunac pokušaja da se nedemokratskim putem smeni vlast u Srbiji.

Foto: Kurir Televizija

- Odnosno da je se obojena revolucija sprovede to kraja. Od tada do danas je to u padu, kao i slične ideje. Broj onih koji su blokirali i okupljali se je opadao, ali je to proizvodilo sve veći broj proporcijalno gledamo ekstreman na ulici i tim skupovima gde su bili spremni na nasilje i sukobe sa policijom. Smatram da će posle 25. oktobra biti sve mirno jer su pripadnici MUP-a za ovo vreme pokazali da su u stanju da obezbede javni red i mir bez jedne ljudske žrtve

Kašanski je odgonetnuo određene navode da skup u Novom Sadu može da bude rizičan, iako smo iz SNS čuli apel da okupljeni ne nasedaju na provokacije, dok smo sa druge strane čuli da ni ne dolaze.

- Siguran sam da će proći mirno. Sasvim sam lično ubeđen da ni 10% onih stvari kojima nas neki plaše za 25. 26. i 27. oktobar se neće dogoditi. Pohvalio bih racionalnu odluku druge strane, jedino nisam siguran kako je proistekla ta odluka, možda je to racio da će to da ignorišu što bi rekao Srdanović ili imaju bojazan da će ih se pojaviti toliko malo da bi ta disporporcija bila izuzetno vidljiva. Nisam siguran šta je od ta dva, ali ajde da budem pošten i da pohvalim to ukoliko je cilj da sve protekne mirno. Nisam siguran da je tako, ali ako jeste, slažem se da to može da probudi nadu da će ispružena Vučićeva ruka biti prihvaćena - rekao je Kašanski.

Petrović je rekao da je pešačenje Aleksandra Vučića manifestacija toga da građani mogu neometano da se kreću slobodnom Srbijom:

- Zbog blokada, mnogi ljudi nisu mogli da se slobodno šetaju mnogim gradovima u Srbiji, a blokade su bile nezakonite. Zbog toga se Vučić odlučio za ovu šetnju kao vid manifestacije toga da građani mogu od njega da očekuju garantovanu slobodu kretanja, odnosno da neće biti blokada i toga slično - rekao je Petrović.

Kašanski je pričao o atmosferi uoči skupa u Novom Sadu.

Foto: Kruir televizija

- Promenilo se to da Vučić nije predsednik, tada je morao da snosi odgovornost i za te ljude koji bi došli da prave cirkus. To je ključna stvar koja se promenila. Ovo je kao buđenje naroda, meni je prekretnica bio skup u Bačkoj Palanci, kada mu je pukao glas, rekao je da oseća novu energiju. Potpuno je drugačiji narod kroz ovu kampanju, tu je jasna poruka, energija, sa pesmom "Ruzmarin" koja je pogodila ljude. Meni se kao najjača simbolika današnjeg dana čini da se krug zatvara tamo gde je otvoren i da se skup održava na Trgu Slobode. Ta sloboda je ono što ljudi žele, da ih niko ne tera da misle jednom glavom - rekao je Kašanski.

Robert Fico u Beogradu

Bakarec je komentarisao dolazak Roberta Fica, te da će sa Aleksandrom Vučićem zajedno krenuti ka Trgu Slobode u Novom Sadu.

- Trebalo bi da budemo zahvalni premijeru Ficu. Ovaj dolazak samo potvrduje da to što nije došao u Arenu stvar bolesti, a on je veliki svetski državnik koji podržava Aleksandra Vučića, ti ljudi drže do samostalnosti svojih zemalja. Hvala Robertu Ficu. Ovo će biti veličanstven skup, biće više od 100.000 ljudi i tu su samo poruke mira. Govorili su da je Novi Sad zatvoren grad, a to sve pada sada u vodu, Vučić se vozi vozom i pešači kroz slobodan Novi Sad. Pre mesec dana smo mi kao stranka otkazali skup u Novom Sadu zarad dobrobiti Srbije jer su blokaderi pretili da će tamo leteti krv - rekao je Bakarec.

"Pirpeme su završene"

Naš reporter Luka Šindik se nalazi na Trgu Slobode, pa je izneo atmosferu sa skupa gde se okupljaju građani.

Foto: Kurir Televizija

- Pirpreme su završene, možemo da čujemo skandiranje sa tribina, trg je popunjen, a ljudi i dalje dolaze i prave se zastoji na ulazima na sam trg. Osim što čekamo Aleksandra Vučića da dođe vozom, stiže i slovački premijer Robert Fico. Podsećam da Fico nije mogao da dođe na skup u Areni u Beogradu zbog zdravstvenih razloga. Čekamo šest časova i centralno obraćanje Vučića, nosioca liste, a tu je i muzički program - rekao je Šindik.

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03:44 VUČIĆ DONOSI NOVE INVESTICIJE I NOVU ENERGIJU: Mićin o ulaganjima u Novi Sad, Maslar otkrio šta je predsednik uradio za Arilje Izvor: Kurir televizija