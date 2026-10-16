'RUZMARIN' ODJEKUJE NOVIM SADOM! Ujedinjena Srbija je stigla u Srpsku Atinu! SVI UGLAS PEVAJU - OVO JE DA SE NAJEŽIŠ! (VIDEO)
"Stavi ruzmarin ispod jastuka nek nam večno miriše, zovi anđele, Božje anđele da nas ikad ne rastave!"
Ova bezvremenski hit Merime Njegomir, nezvanična himna izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas odjekuje Novim Sadom iz grla na destine hiljada građana Srbije koji su došli u prestonicu AP Vojvodine na veličanstveni skup liste, na kom će govoriti nosilac liste Aleksandar Vučić.
Ruzmarin, simbol lepote, večne ljubavi, vernosti, bračnog zaveta i sreće, zauzima kultno mesto u tradiciji i kulturi Srbije.
Pesma "Ruzmarin" koju je kraljica narodne muzike objavila početkom 1990-ih godina bila je jedna od omiljenih pesama generala Ratka Mladića, i već godinama video spotovi o Mladiću obojeni su ovom kompozicijom.
Na skupovima liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" jedna od kompozicija koju su okupljeni pevali bio je "Ruzmarin", a kada je nosilac liste Aleksandar Vučić u toku aktuelne kampanje pesmu zapevao u svojoj "škodi" - bez "Ruzmarina" se ne može zamisliti nijedan skup!
Tako i danas u Novom Sadu građani na Trg slobode pristižu horski pevajući "Stavi ruzmarin ispod jastuka nek nam večno miriše"!
A miriše i pobeda 25. oktobra...