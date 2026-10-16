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"Stavi ruzmarin ispod jastuka nek nam večno miriše, zovi anđele,  Božje anđele da nas ikad ne rastave!"

Ova bezvremenski hit Merime Njegomir, nezvanična himna izborne liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" danas odjekuje Novim Sadom iz grla na destine hiljada građana Srbije koji su došli u prestonicu AP Vojvodine na veličanstveni skup liste, na kom će govoriti nosilac liste Aleksandar Vučić.

Skup u Novom Sadu Foto: Marko Karović, Nemanja Nikolić

Ruzmarin, simbol lepote, večne ljubavi, vernosti, bračnog zaveta i sreće, zauzima kultno mesto u tradiciji i kulturi Srbije.

Pesma "Ruzmarin" koju je kraljica narodne muzike objavila početkom 1990-ih godina bila je jedna od omiljenih pesama generala Ratka Mladića, i već godinama video spotovi o Mladiću obojeni su ovom kompozicijom.

Na skupovima liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija"  jedna od kompozicija koju su okupljeni pevali bio je "Ruzmarin", a kada je nosilac liste Aleksandar Vučić u toku aktuelne kampanje pesmu zapevao u svojoj "škodi" - bez "Ruzmarina" se ne može zamisliti nijedan skup!

Tako i danas u Novom Sadu građani na Trg slobode pristižu horski pevajući "Stavi ruzmarin ispod jastuka nek nam večno miriše"!

A miriše i pobeda 25. oktobra...

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