Ivica Dačić, nosilac koalicione liste broj 2 - “Ivica Dačić - FAKTOR STABILNOSTI!”, susreo se u Moskvi sa Dmitrijem Medvedevim i Sergejem Šojguom i poručio da će Srbija i Rusija zauvek biti prijatelji. Mi imamo naše tradicionalne prijatelje. I treba da nastavimo saradnju sa njima. Ivica Dačić je poručio: Ja nisam rusofil ja sam srbifil. Ja volim Srbiju. Zbog Srbije su nam potrebni dobri odnosi i prijateljstvo sa Rusijom jer je to u interesu Srbije, zbog toga što na međunarodnim konferencijama kad se traži prijem Kosova u UNESKO ili u Interpol, onaj ko ustane i kaže jasno i glasno da cela sala grmi: “Protivi”, pa to je naš brat! To su naša braća i sestre do kraja života. Naša politika treba da se zasniva na srpskom tronšcu a to su Rusija, Kina i ako može Amerika. Ako ne može, možemo i na tri noge, poručio je Dačić. Sergej Šojgu poželeo je uspeh i sreću Ivici Dačiću na predstojećim izborima.