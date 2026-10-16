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Lider SNS Miloš Vučević obratio se pred početak velikog skupa u Novom Sadu, zahvalivši se svima koji su danas okupljeni na Trgu slobode.

- Divan osećaj, sjajna atmosfera. Mislim da će biti veličanstven skup. Sve je ovo deo onoga što se dešava na narodnom sabranju u Srpskoj Atini. Hvala našim veteranima, pešacima, biciklistima, taksistima. Baš sam srećan i vidim da je Aleksandar ispunjen lepim emocijama. Drago mi je da je danas i Fico, veliki brat, drugar, saborac. Videćemo dva velika evropska lidera - rekao je Vučević za Informer televiziju.

On je istakao i da očekuje snažne poruke od Vučića i Fica.

- Srećan sam što smo se okupili svi zajedno, spektakl. Pao nam je kamen sa srca, jer smo dve godine trpeli neviđeni teror. Ovo je olakšanje. Ovo je odgovor naroda i zato je ovoliki broj ljudi. Poruka je "Svi za jednog i jedan za sve", idemo da pobedimo 25. oktobra - zaključio je.

Kurir.rs/Dnevnik

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