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Lider SNS Miloš Vučević obratio se pred početak velikog skupa u Novom Sadu, zahvalivši se svima koji su danas okupljeni na Trgu slobode.

- Divan osećaj, sjajna atmosfera. Mislim da će biti veličanstven skup. Sve je ovo deo onoga što se dešava na narodnom sabranju u Srpskoj Atini. Hvala našim veteranima, pešacima, biciklistima, taksistima. Baš sam srećan i vidim da je Aleksandar ispunjen lepim emocijama. Drago mi je da je danas i Fico, veliki brat, drugar, saborac. Videćemo dva velika evropska lidera - rekao je Vučević za Informer televiziju.

On je istakao i da očekuje snažne poruke od Vučića i Fica.