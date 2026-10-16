FICO OTIŠAO PRE VREMENA IZ BRISELA DA BI STIGAO U NOVI SAD! Ostavio Evropski samit zbog Vučića: "Njegova politika za mene je primer za ugled"
Slovački premijer Robert Fico napustio je pre vremena Brisel, pre završetka Evropskog saveta - samita EU, da bi večeras na mitingu SNS u Novom Sadu pružio podršku bivšem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i bio njegov gost.
- U petak uveče putujem u Beograd, a posle iz Beograda u Novi Sad gde želim da pružim podršku istaknutom srpskom državniku zato što vodi suverenu politiku koja je za mene primer za ugled, gospodinu Aleksandru Vučiću - kazao je Fico slovačkoj agenciji TASR.
Fico je obećao da dođe na miting da lično podrži Vučića još 3. oktobra, ali je putovanje za Beograd otkazao zbog zdravstvenih problema.
Zato što kreće u Beograd, Fico propušta neke od najvažnijih tema na dnevnom redu Evropskog samita, gde premijeri zemalja Višegradske četvorke računaju i na koordinaciju stavova sa Slovačkom. Fica tako nema na razgovorima o migraciji, odbrani i bezbednosti EU i razvoju situaciju na Bliskom istoku, javlja danas TASR.
Podsetimo, na Trgu slobode u Novom Sadu danas u 18 časova, biće održan veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
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(TASR)