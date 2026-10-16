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Slovački premijer Robert Fico napustio je pre vremena Brisel, pre završetka Evropskog saveta - samita EU, da bi večeras na mitingu SNS u Novom Sadu pružio podršku bivšem predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i bio njegov gost.

- U petak uveče putujem u Beograd, a posle iz Beograda u Novi Sad gde želim da pružim podršku istaknutom srpskom državniku zato što vodi suverenu politiku koja je za mene primer za ugled, gospodinu Aleksandru Vučiću - kazao je Fico slovačkoj agenciji TASR.

Fico je obećao da dođe na miting da lično podrži Vučića još 3. oktobra, ali je putovanje za Beograd otkazao zbog zdravstvenih problema.

1/6 Vidi galeriju Robert Fico sleteo u Beograd, krenuo ka Novom Sadu Foto: Kurir

Zato što kreće u Beograd, Fico propušta neke od najvažnijih tema na dnevnom redu Evropskog samita, gde premijeri zemalja Višegradske četvorke računaju i na koordinaciju stavova sa Slovačkom. Fica tako nema na razgovorima o migraciji, odbrani i bezbednosti EU i razvoju situaciju na Bliskom istoku, javlja danas TASR.

Podsetimo, na Trgu slobode u Novom Sadu danas u 18 časova, biće održan veliki narodni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

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