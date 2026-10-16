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Nosilac liste "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je danas da su za Srbiju najteže bile prethodne dve godine jer su pojedini pokušali da je sruše.

Vučić je, tokom šetnje od Petrovaradina do Novog Sada, gde će biti održan skup liste "Ujedinjena Srbija", odgovarajući na pitanje da li mu je teže bilo 2008. godine, kada je za vreme protesta dobio nekoliko udaraca od policije ili 18 godina kasnije, rekao da su najteže bili prethodne dve godine za Srbiju jer su, kako je istakao, pokušali da je razore, da podele porodice, da podele društvo.

Govoreći o izborima, naveo je da će biti tesni u Beogradu i Novom Sadu, ali da veruje u pobedu.

"Biće tesni izbori, ali verujem u pobedu u Novom Sadu. Novi Sad i Beograd biće tesni. Neko vas voli, neko vas ne voli, naravno. Posle terora kroz koji su ljudi prolazili. I da ne zaboravite, u Novom Sadu su nam napadali i srpsku crkvu i Maticu srpsku, napadali sve srpske institucije, napadali ljude na svakom mestu. Rušili, spaljivali stranačke prostorije svojih protivnika. Maltretirali, šikanirali svakoga ko drugačije misli, u školama, domovima zdravlja, Kliničkom centru, bolnicama, svuda. Na kraju, kao što vidite, narod se oslobodio. I to vam je kao duh iz boce, kada je pušten, više to ne možete sprečiti", rekao je Vučić.

Istakao je da će biti nastavljen razvoj Novog Sada i dodao da će se raditi na razvoju saobraćajne infastrukture u Vojvodini.