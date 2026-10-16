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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, nakon dolaska brzim vozom iz Beograda u Petrovaradin, peške je došao do do centra Novog Sada, gde će na Trgu slobode početi predizborni skup liste te liste, na kojem će se on obratiti.

Sa Vučićem je veliki broj pristalica te liste, a kolonu dočekuje veliki broj građana skandirajući "Aco Srbine" i "Kosovo je Srbija" i pevajući pesmu "Ruzmarin".

Vučić je na Instagramu podelio snimak iz Novog Sada.

- Energija koja se oseća, podrška koja se pamti i ljubav prema Srbiji koja nas ujedinjuje! - napisao je on.

Pred početak predizbornog skupa liste "Ujedinjena Srbija" u Novom Sadu, Trg slobode i okolne ulice su prepuni građana.

Građani i dalje u kolonama pristižu u centar Novog Sada.

Mnogi od njih nose zastave Srbije, a odeveni su u dukserice bele boje sa ispisanim brojem jedan, što je broj liste "Ujedinjena Srbija".

U Novi Sad stigao je i veliki broj poljoprivrednika sa traktorima, kao i bajkeri i biciklisti.