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Dok se dvojica prijatelja svađaju oko faula na basketu, Aleksandar Vučić ih smiruje i pokazuje put mira i prijateljstva.

Kao i u politici koju vodi, Vučić i u novom predizbornom spotu liste "Ujedinjena Srbija" reaguje smireno, pametno, pomirljivo...

"Momci, ko vodi?", pita Vučić posvađane drugove.

Na odgovor "Ma niko", on nastavlja:

"Šta je, jedan faul i gotovo prijateljstvo".

Potom poziva drugu dvojicu mladića da igraju "dva na dva", a kada odbijaju, Vučić im objašnjava:

"Ako želiš da pobediš, moraš da dodaš loptu i onome sa kim se ne slažeš, i da primiš pas od njega."

Tim rečima uspeva da ih ubedi da ipak odigraju basket.

Na kraju, oni pitaju Vučića za koga navija, a on im odgovara:

"Kao i vi, svim srcem, za Ujedinjenu Srbiju."

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