Čuvena srpska glumica Snežana Savić rekla je da joj je veoma prijalo što su joj kolege čestitale na iskazanom stavu.

Snežana Savić je, gostujući u emisiji "Magazin in" na TV Pink, zajedno s Aleksandrom Vučićem, podsetila da je podržala njega i njegovu listu "Ujedinjena Srbija".

"Ja moram da kažem da su mnoge moje kolege glumci, među njima zaista sjajni glumci i ljudi, prišli, doduše tiho, da drugi ne čuju, da mi čestitaju što sam pokazala svoj stav, što sam na strani Srbije i gospodina Vučića. To je meni prijalo", rekla je Snežana Savić.