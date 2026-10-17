Politika
SNEŽANA SAVIĆ O PORŠCI VUČIĆU: Mnoge moje kolege su, doduše tiho, prišli da mi čestitaju što sam pokazala svoj stav
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Čuvena srpska glumica Snežana Savić rekla je da joj je veoma prijalo što su joj kolege čestitale na iskazanom stavu.
Snežana Savić je, gostujući u emisiji "Magazin in" na TV Pink, zajedno s Aleksandrom Vučićem, podsetila da je podržala njega i njegovu listu "Ujedinjena Srbija".
"Ja moram da kažem da su mnoge moje kolege glumci, među njima zaista sjajni glumci i ljudi, prišli, doduše tiho, da drugi ne čuju, da mi čestitaju što sam pokazala svoj stav, što sam na strani Srbije i gospodina Vučića. To je meni prijalo", rekla je Snežana Savić.
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