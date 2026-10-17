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Jedan od studenata koji učestvuje u protestima u glavnom gradu Albanije, Tirani, izjavio je da održava stalni kontakt sa studentima u Srbiji i da sa njima razgovara o načinima organizovanja i oblicima protesta koji su korišćeni.

Taj student je to izjavio za "Juronjuz", odgovarajući na pitanje o srpskom modelu protesta i "studentskoj listi", pokretu koji je nakon višemesečnih protesta postao i učesnik parlamentarnih izbora zakazanih za 25. oktobar.

"Pratio sam proteste tamo i imam prijatelje studente u Srbiji, sa kojima nesumnjivo ostajemo u stalnom kontaktu, u vezi sa organizacijom protesta. U Albaniji se u ovom trenutku nije posebno razmatralo stvaranje alternative, reč je o alternativi koja će nesumnjivo doći nakon ostavke (albanskog) premijera Edija Rame", rekao je student, preneo je Reporteri.

Nakon ove izjave studenta, reagovao je i Taulant Bala iz Socijalističke partije Albanije koji je u objavi na Fejsbuku naveo da je ovaj student priznao da albanski studenti sarađuju sa "studentskom listom" iz Srbije u vezi sa protestima.

Bala je na Fejsbuku objavio i video u kojem student daje izjavu za "Juronjuz".

Protest više hiljada mladih Albanaca ispred Ministarstva prosvete u centru Tirane, koji je danas ušao u peti dan, postao je nasilan kada je grupa maskiranih demonstranata gađala policiju jajima i kamenicama, na šta su pripadnici policije odgovorili šok-bombama, suzavcem i vodenim topom, javljaju agencije.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

U Tirani su demonstranti razbijali prozore, palili državne objekte i sukobljavali se sa policijom.

Protesti, koje predvode studenti, počeli su zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

Proteste prate nasilni sukobi demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije koje podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet Džared Kušner.