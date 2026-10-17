"MILICA DOVELA MOMKA... DOŠLA PORODICA, ON STRANAC, SVI SE POREĐALI" Vučić ispričao kako je upoznao dečka svoje ćerke: "Tata, molim te, samo budi normalan"
- Vučić je ispričao kako je izgledao susret sa porodicom momka njegove ćerke Milice, kada su došli da se upoznaju i saopšte da je veza ozbiljna.
- Rekao je da mu se posebno dopao mladićev otac, građevinski radnik, sa kojim je lako našao zajednički jezik.
Aleksandar Vučić je tokom gostovanja u emisiji "Magazin In" kod Sanje Marinković ispričao kako je izgledao susret sa porodicom momka njegove ćerke Milice, kada su došli da se upoznaju, i otkrio kako je protekao njihov prvi razgovor.
- Kad mi je Milica dovela momka, i sad došla porodica, on je stranac, došli svi, možete misliti kod mene, ja sam... Oni se svi poređali, otac, majka... Oni mi saopštavaju da je to ozbiljna veza i tako. A Milica: "Tata, molim te, samo budi normalan, molim te, samo nemoj onaj tvoj izraz lica." Onda sam ja, naravno, počeo... A ja primitivac... A onda Milica, kad se završilo: "Dobro, bolje je prošlo nego što sam mislila." - ispričao je Vučić.
- Posebno mi se dopao njegov otac, on je građevinski radnik, lako smo našli zajednički jezik - rekao je.
Na pitanje da li je zet i dalje aktuelan, rekao je: "Kako čujem. Nije još zet, ali mora još neke kvalifikacije da prođe", rekao je kroz smeh Vučić.
Kurir.rs