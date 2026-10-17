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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom gostovanja u emisiji "Magazin In" na TV Pink kod voditeljke Sanje Marinković govorio je o privatnom životu, uspomenama i svom odnosu prema ljudima koji ga okružuju.

U emisiji sa njim gostuju glumica Snežana Savić i pevačice Zorica Brunclik, Jelena Karleuša i Nadežda Biljić.

Vučić se na početku emisije, u razgovoru sa voditeljkom Sanjom Marinković, dotakao o privatnom životu, uspomenama i svom odnosu prema ljudima koji ga okružuju.

Voditeljka Sanja Marinković ga je podsetila na izjavu koju je dao još 2005. godine, kada je rekao da njegov osmeh u politici često znači da stvari nisu dobre.

- Kada se mnogo osmehujem, to znači da se mnogo ne radujem - podsetila ga je voditeljka na tadašnje reči.

Vučić je objasnio da se ta izjava odnosila na političke okolnosti.

- Rekao sam u politici, kada sam nasmejan, znači da nešto nije dobro. Ovako je to valjda lepo - odgovorio je.

Voditeljka ga je potom upitala da li to znači da su žene koje danas sede sa njim u studiju zaštićene.

Vučić je tada izgovorio rečenicu koja je razgovor usmerila ka njegovom privatnom životu.

- Uvek su zaštićene. Ja samo porodicu svoju nisam mogao da zaštitim, a ljudi oko mene, verujem, posebno žene, uvek su zaštićeni - rekao je Vučić.

On nije detaljnije objašnjavao na šta je konkretno mislio, a razgovor je potom nastavljen prisećanjem na ranija gostovanja.

Sanja Marinković otkrila je da je Vučić tokom njene dosadašnje karijere čak 17 puta gostovao u emisiji "Magazin In", ne računajući kasnije intervjue zvaničnog karaktera.

Kurir.rs

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