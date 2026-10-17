"SAMO PORODICU SVOJU NISAM MOGAO DA ZAŠTITIM" Vučić otvorio dušu u emisiji kod Sanje Marinković: Kada sam nasmejan, znači da nešto nije dobro
- Aleksandar Vučić gostuje u emisiji 'Magazin In' na TV Pink, zajedno sa Snežanom Savić, Zoricom Brunclik, Jelenom Karleušom i Nadeždom Biljić.
- U razgovoru sa Sanjom Marinković govorio je o privatnom životu i objasnio raniju izjavu da osmeh u politici često znači da stvari nisu dobre.
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", tokom gostovanja u emisiji "Magazin In" na TV Pink kod voditeljke Sanje Marinković govorio je o privatnom životu, uspomenama i svom odnosu prema ljudima koji ga okružuju.
U emisiji sa njim gostuju glumica Snežana Savić i pevačice Zorica Brunclik, Jelena Karleuša i Nadežda Biljić.
Vučić se na početku emisije, u razgovoru sa voditeljkom Sanjom Marinković, dotakao o privatnom životu, uspomenama i svom odnosu prema ljudima koji ga okružuju.
Voditeljka Sanja Marinković ga je podsetila na izjavu koju je dao još 2005. godine, kada je rekao da njegov osmeh u politici često znači da stvari nisu dobre.
- Kada se mnogo osmehujem, to znači da se mnogo ne radujem - podsetila ga je voditeljka na tadašnje reči.
Vučić je objasnio da se ta izjava odnosila na političke okolnosti.
- Rekao sam u politici, kada sam nasmejan, znači da nešto nije dobro. Ovako je to valjda lepo - odgovorio je.
Voditeljka ga je potom upitala da li to znači da su žene koje danas sede sa njim u studiju zaštićene.
Vučić je tada izgovorio rečenicu koja je razgovor usmerila ka njegovom privatnom životu.
- Uvek su zaštićene. Ja samo porodicu svoju nisam mogao da zaštitim, a ljudi oko mene, verujem, posebno žene, uvek su zaštićeni - rekao je Vučić.
On nije detaljnije objašnjavao na šta je konkretno mislio, a razgovor je potom nastavljen prisećanjem na ranija gostovanja.
Sanja Marinković otkrila je da je Vučić tokom njene dosadašnje karijere čak 17 puta gostovao u emisiji "Magazin In", ne računajući kasnije intervjue zvaničnog karaktera.
Kurir.rs