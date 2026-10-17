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Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je porodicu Cakić u selu Vrmdža i upoznala Ružicu, majku koja već 32 godine nesebično brine o svom sinu Nikoli.

"Ružica je predala dokumentaciju za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja, koji će joj doneti veću sigurnost i podršku u svakodnevnoj brizi o sinu. Iza svake porodice stoji životna priča, a naša je obaveza da budemo oslonac onima koji svoje živote posvećuju brizi o najmilijima", napisala je Đurđević Stamenkovski na Instagramu

Dok je prilazila kući Cakića komentarisala je:

"Ovo je inače selo sa najvećim brojem IT nomada. Sada vidim zašto su i došli ovde, u ovu lepotu".

Kada je Đurđević Stamenkovski sela s članovima porodice Cakić, obratila se Ružici:

"Ružice, mi smo došli da vas posetimo. Vi ste se prijavili, podneli ste zahtev za status roditelja-negovatelja. Koliko dugo negujete sina?"

"Pa, 32 godine", odgovorila je brižna majka.

"I do sad koristili ste samo uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć?", nastavila je ministarka s pitanjima.

"To koristim od 2020. godine. Radila sam u firmi kod supruga. Sada više ne radim. Sada čuvam njega, šta da radim. Godine prolaze", odgovorila je Ružica.

Dečak nosi slušni aparat, a ima i problem sa očnim pritiskom.

"Njemu ostaju prava, njegova uvećana tuđa nega i pomoć, 42.000, je l' tako? To je ono što primate u kontinuitetu. Tako je. To njemu ostaje da prima, i plus ćete vi da primate 65.000 dinara svaki mesec, i ići će vam doprinosi."

Đurđević Stamenkovski je dečaku pružila ruku, on joj je uzvratio, a potom joj je pokazao crtež koji je obojio.

"Došli smo malo vas da vidimo. A dugo smo se mi spremali, Vrmdžu da posetimo, zato što smo čuli da je mnogo lepo selo, i da obiđemo, da vidimo kako ide ovde život. Ali eto, sad lep povod za Ružicu."

Upitana da li bi popila nešto žestoko, ministarka je odgovorila: