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Ivica Dačić, nosilac koalicione liste broj 2 - “Ivica Dačić - FAKTOR STABILNOSTI!”, susreo se u Moskvi sa Dmitrijem Medvedevim i Sergejem Šojguom koji mu je poželeo uspeh na predstojećim izborima kao i dobro zdravlje. U nastavku posete Ivicu Dačića srdačno je primio i Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije. Srbija i Rusija su bratske zemlje i zauvek će biti tako, poručio je Dačić. Svi ovi ruski zvaničnici izrazili su ogromno zadovoljstvo ovakvim našim stavom. U okviru ove posete susreo se i sa Marijom Zaharovom i ocenio da jedan njen bratski poljubac govori mnogo više od bilo koje političke poruke koju bi mogao poslati iz Moskve.

Tom prilikom Dačić je Zaharovoj poklonio srpsku narodnu nošnju koju je ona odmah obukla u znak poštovanja i zahvalnosti i izjavila da mnogo voli srpski vez iz srpske narodne nošnje i da ih smatra fantastičnim. Zaharova kaže da će ova nošnja biti deo njene lične kolekcije. Hoću da prenesem celoj Srbiji, svim Srbima, ogroman pozdrav. Ja pamtim kako smo zajedno išli u Guču, kako smo tamo slavili i šetali u nacionalnim nošnjama. Ovom prilikom hoću da kažem ono što kažu mnogi moji srpski prijatelji i da ponovim njihove reči: „Kosovo je Srbija“, rekla je Zaharova.

1/12 Vidi galeriju Ivica Dačić, nosilac koalicione liste broj 2 - “Ivica Dačić - FAKTOR STABILNOSTI!”, susreo se u Moskvi sa Dmitrijem Medvedevim i Sergejem Šojguom Foto: Promo



Dačić je ocenio da je ovo potvrda našeg tradicionalnog prijateljstva i da ćemo takvu saradnju nastaviti. Narod Srbije mora da zna da ja nisam rusofil, ja sam srbofil. Ja volim Srbiju. Zbog Srbije su nam dragoceni dobri odnosi sa Rusijom jer je to u interesu Srbije. Nameđunarodnim konferencijama kad se traži prijem Kosova u UNESKO ili u Interpol, onaj ko ustane i kaže jasno i glasno da cela sala grmi: “Protiv”, pa to je naš brat! To su naša braća i sestre do kraja života. Nikakve sankcije prema Rusiji ne dolaze u obzir.