UŽIVO "ŠTA GOD DA BUDE, NEMOJTE TO DA SMETNETE SA UMA" Vučić otkrio šta je rekao Milici, Vukanu i Danilu: To je pitanje stanja duha i ništa drugo
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" gost je emisije "Magazin In" kod voditeljke Sanje Marinković.
Vučić je na početku istakao da u politici kada je nasmejan znači da nešto nije dobro, ali da to sada nije slučaj i da su dame u njegovom okruženju, ali i drugi ljudi, zaštićeni.
- Verujem da sam neko ko mnogo voli svoju decu, da li sam sve učinio da njima bude lakše i bolje? Nisam siguran. Uvek su majke te koje najveći teret preuzmu na sebe. A ja, onaj lepši deo, ljubakanje, maženje, ja to uzmem za sebe, sebično.
Na pitanje o tome kako izgleda njegovo jutro, Vučič ističe:
- Ne doručkujem, ne pijem kafu. Svaki čovek spava. I ljudi se valjda ponose kad malo spavaju. Ja ne. Ja bih voleo da spavam više, ali sam naučio da ustajem rano, tako da. .. rano odem, kasno dođem. Ali ja sam sad običan čovek, nemam nijednu funkciju. I svi što hoće da me smene sa nečega, ne znam sa čega da me smene, pošto ja nisam član nijednog upravnog odbora, nijednog nadzornog odbora, baš nijednu funkciju nemam.
Otkrio je i da se ljudi prevare kada pomisle da odluke donosi na prečac.
- Ali to ljudi svi misle. I onda ljudi kažu: "On se brzo naljuti", ali onda se i odljuti, pa ovako, onako. Nijedno od toga nije tačno. Teško se naljutim, ali se još teže odljutim.
- Znam šta je sve u igri, a nikada ne možete do kraja ni da kažete ljudima i ono što znate. A u takvim uslovima, ja verujem da samo onaj koji gubi, njemu je uvek sve lako i jednostavno. Meni nije. Meni su teški dani, naporni dani, a brinem. Kad sam bio sa Ištvanom, pokojnim Ištvanom putovali smo vozom Beograd-Subotica, i Ištvan je osećao da mu se bliži kraj. Borio se, bio je jak, vrlo jak čovek, ali osete to ljudi negde. I razgovarali smo, i posebno kad sam bio kod njega u bolnici, nikada iskrenije i otvorenije. I on mi je rekao: "Znaš, na kraju se mi svi merimo po tome šta je ostalo i šta smo uradili. I šta god ko govorio, i kako god ko govorio, vi ljudi, ja nisam u stanju sada sat vremena da govorim bez prekida, da vam navedem šta smo mi sve veliko uradili. Samo veliko. Neću o malim stvarima." Toliko je promenjeno lice Srbije, samo što mali broj ljudi to hoće da prizna, mali broj ljudi hoće o tome iskreno da govori, zato što ako oni nisu u tome učestvovali, onda mora da je sve loše. I obratite pažnju danas, kada me napadaju, reći ću vam nešto što inače ne govorim. Obratite pažnju kada rade svoje spotove. Na stranu što zaborave radnika, seljaka, studenta, mladog čoveka, čak ih i ne pominju. Dobro. Ali oni se štite, oni ne mogu da izađu sa imenom nekoga za koga će da kažu: "Evo, taj će da ga pobedi u duelu, taj će da ima bolje argumente. " Ne, ne. Oni govore profesori, inženjeri, ekonomisti. Ajde da obuhvatim celu profesiju, pa da mi kažemo svima svi ste otprilike ugroženi od nekog tamo zlog Vučića i zato ćemo mi svi da idemo ujedinjeno protiv njega. Ali to vam je uvek sindrom onih koji nisu zadovoljni svojim uspehom. Koji su nesigurni, naravno i traže opravdanje za svoju negativnu emociju u kolektivu. Psiholozi bi rekli: neretko u čoporu, ali šta da radite.
- Ja verujem i rekao sam to svojoj deci i Danilu i Milici i Vukanu. Rekao sam im: šta god da bude, kako god da bude, dobro, loše, bilo šta, bilo kad, samo nemojte da smetnete s uma tata će da se bori uvek i nikad mi ništa ne mogu. To je pitanje stanja, stanja duha, i ništa drugo. Tako da, kad odlučiš da se boriš, onda šta ti ko može.
U novom izdanju emisije Sanja Marinković ugostila je i Nadeždu Biljić, Zoricu Brunclik, Snežanu Savić i Jelenu Karleušu.