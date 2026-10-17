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Aleksandar Vučić govorio je u emisiji „Magazin In“ o pritiscima sa kojima se suočava uoči predstojećih izbora, priznavši da prolazi kroz izuzetno težak period.

Tokom razgovora sa Sanjom Marinković i ostalim gošćama vladala je opuštena atmosfera, a pitanja su se uglavnom odnosila na njegov privatni život, emotivne odnose i svakodnevicu.

Međutim, Vučić je u jednom trenutku objasnio zašto mu nije lako da se potpuno opusti, čak ni u emisiji zabavnog karaktera.

Vučić je priznao da se i sam iznenadio koliko se tokom emisije osmehivao, imajući u vidu okolnosti u kojima se trenutno nalazi.

– Prosto se čudim sebi što sam se od početka emisije više puta osmehnuo, jer su za mene svaki izbori veoma teški. Ovi su mi do sada najteži – rekao je.

Posebno je naglasio da razlog za zabrinutost nije snaga političkih protivnika.

– Zbog teme izbora, ne zbog konkurencije, već zbog toga što osećam ogroman pritisak spolja. Znam šta je sve u igri, a nikada ne možete do kraja ni da kažete ljudima ono što znate – poručio je Vučić.

Njegove reči otvorile su pitanje kakvim je pritiscima Srbija izložena uoči izbora i na šta je konkretno mislio kada je govorio o stvarima koje ne može u potpunosti da saopšti javnosti.

Vučić tokom ovog dela razgovora nije precizirao od koga dolaze pritisci niti o kojim informacijama je reč.

Govoreći o odgovornosti koju oseća, Vučić je istakao da predstojeći period za njega nije nimalo jednostavan.

– U takvim uslovima, ja verujem da samo onaj koji gubi, njemu je uvek sve lako i jednostavno. Meni nije. Meni su teški dani, naporni dani, brinem, slabo spavam – priznao je Vučić.

Sanja Marinković primetila je da mu gostovanje u emisiji možda predstavlja priliku da makar nakratko pobegne od svakodnevnih obaveza i političkih tema.

Vučić je prethodno razgovarao i o tome kako ga ljudi doživljavaju, ljubavi prema deci i odnosu prema ženama koje mu pružaju podršku.

Ipak, upravo njegove reči o predstojećim izborima i pritiscima iz inostranstva bile su jedan od najozbiljnijih trenutaka ovog dela emisije.