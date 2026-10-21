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Ambasador Srbije u SAD Dragan Šutanovac posetio je čuvenu američku Vojnu akademiju Vest Point, gde je sa rukovodstvom i kadetima razgovarao o odnosima dveju zemalja, vojnoj saradnji i zajedničkoj istoriji. Ovu akademiju je 1942. godine posetio i kralj Petar II Karađorđević.

Šutanovca je primio načelnik akademije, general-potpukovnik Džejms B. Bartolomis III, a u središtu razgovora bili su unapređenje saradnje u oblasti odbrane i mogućnosti koje otvara Strateški dijalog Srbije i SAD, pokrenut u julu ove godine.

1/7 Vidi galeriju Ambasador Dragan Šutanovac na Vest pointu Foto: Privatna arhiva

Ambasador je budućim američkim oficirima održao predavanje o istorijskim vezama i perspektivama saradnje Srbije i Sjedinjenih Država. Podsetio je na savezništvo u oba svetska rata i značaj očuvanja uspomene na zajedničku borbu za slobodu.

Predstavljajući spoljnopolitičke prioritete Srbije, Šutanovac je ukazao na to da zajednička istorija pruža važan temelj za izgradnju poverenja i jačanje današnjih odnosa. Posebno je istaknut značaj Strateškog dijaloga kao okvira za produbljivanje saradnje u energetici, ekonomiji, bezbednosti i odbrani.

Razgovori su nastavljeni i tokom zajedničkog ručka sa kadetima, koji su imali priliku da ambasadoru postave pitanja o Srbiji i njenim odnosima sa SAD.

Šutanovac je biblioteci akademije uručio knjige posvećene operaciji „Halijard”, Srbima u američkoj vojsci i nasleđu Srpske pravoslavne crkve u Sjedinjenim Državama, podsećajući i na doprinos srpske zajednice američkom društvu.

U pratnji ambasadora bio je ministar savetnik Stefan Dragojević.