Miša Bačulov hitno se oglasio na društvenim mrežama nakon akcije policije u Novom Sadu i potvrdio da su uhapšeni narko dileri deo "Studentske liste".

"Vučiću, ako misliš da ćeš nas uplašiti zato što privodiš studente i ljude koji ih podržavaju grdno se varaš. U Novom Sadu su već počela privođenja i možda ćeš doći i po mene", izjavio je Bačulov.