Politika
BAČULOV ZAVAPIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA ZBOG HAPŠENJA KRIMINALNE GRUPE U NOVOM SADU: Ne krije da su uhapšeni dileri deo blokaderske liste
Slušaj vest
Miša Bačulov hitno se oglasio na društvenim mrežama nakon akcije policije u Novom Sadu i potvrdio da su uhapšeni narko dileri deo "Studentske liste".
"Hapšenjima, zastrašivanjima i pritiscima pokušavate da zaustavite narod. Ali ne možete pohapsiti celu Srbiju", rekao je Bačulov.
"Vučiću, ako misliš da ćeš nas uplašiti zato što privodiš studente i ljude koji ih podržavaju grdno se varaš. U Novom Sadu su već počela privođenja i možda ćeš doći i po mene", izjavio je Bačulov.
(Kurir.rs)
Reaguj
Komentariši