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Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjenja Srbija i kandidat za premijera na izborima u nedelju 25. oktobra, uživo se obraća građanima.

- Ono što ću reći danas tiče se plana za jug, za 5 okruga! Da ispravimo istorijske nepravde, rekao je Vučić za volanom svoje škode.

- Imamo mnogo dobrih planova, zašto u Nišu? Učestvovao sam u dovođenju 11 fabrika u Niš, dodao je on i podsetio da je u Nišu nekad bilo 70.000 zaposlenih a sad je zaposlena 91.000 ljudi iako taj grad ima 12.000 ljudi manje.

- Posebno sam vezan za taj grad jer smo izgradili i put do bugarske granice...

- Imaćemo i brzi voz od Niša do Subotice a gradimo i 120 km pruge Niš - Dimitrovgrad pa ćemo brzo stizati i do Sofije i do Istanbula, kreće i izgradnja novog porodilišta posle izgradnje UKC Niš, rekao je Vučić i podsetio da je 2012. prosečna plata u Nišu bila 309 evra a danas je 1007 evra, Niš je prešao granicu od 1.000 evra. 

- Ponosan sam na sve ljude što su ušli u tu borbu, rekao je Vučić dodavši da je ovo bila borba Davida i Golijata u pokušaju da se sprovede obojwena revolucija te da su milijarde evra uložene u rušenje samo jednog čoveka, tolike pare koje cela naša zemlja ne može da skupi. 

Kurir.rs

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