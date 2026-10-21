Politika
"JEDNI UZ DRUGE, SVIM SRCEM ZA UJEDINJENU SRBIJU" Snažna čestitka Aleksandra Vučića članovima SNS: 18 godina borbe za Srbiju
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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić čestitao je rođendan svim članovima Srpske napredne stranke (SNS).
Vučić je na svom Instagramu objavio čestitku i svojim stranačkim saradnicima poručio moćnu poruku.
- 18 godina borbe za Srbiju. Srećan rođendan, naprednjaci. Jedni uz druge, svim srcem za ujedinjenu Srbiju - napisao je Vučić.
(Kurir.rs)
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