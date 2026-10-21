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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić čestitao je rođendan svim članovima Srpske napredne stranke (SNS). 

Vučić je na svom Instagramu objavio čestitku i svojim stranačkim saradnicima poručio moćnu poruku.

- 18 godina borbe za Srbiju. Srećan rođendan, naprednjaci. Jedni uz druge, svim srcem za ujedinjenu Srbiju - napisao je Vučić.

(Kurir.rs)

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