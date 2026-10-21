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U danima nemačkog zločina i masovne odmazde nad stanovništvom Kragujevca i okoline u oktobru 1941. godine, spletom okolnosti i pribranošću roditelja, streljanje su preživeli dečaci i devojčica koji su kasnije postali velika imena srpske umetnosti. Mija Aleksić, Ljuba Tadić, Olja Ivanjicki, Vasa Pantelić, Koka Janković i Dragomir Felba ostavili su potresna svedočenja o putevima svog spasenja.

Kada se Mija Aleksić vratio kući, majka je već bila u crnini. Na njegovoj fotografiji stajao je crni flor. Sin koga su tog jutra nemački vojnici odveli iz škole stajao je na vratima. Hapšenja su nastavljena. Roditelji su ga sakrili na tavanu, pod krompirom. Majka Sinđa dolazila je da ga hrani. Od straha nije mogao sam da jede. Dok mu je govorila ko je sve streljan, izgovorio je rečenicu koju će mnogo kasnije podeliti u javnosti: "Mama, ja nisam kriv što sam ostao živ."

Mija Aleksić u Maratoncima Foto: Printscreen YouTube

Mija Aleksić: Kaput, hleb i...

Tog jutra, 20. oktobra, Miju je brinula matematika. Očekivao je da odgovara, a nije bio spreman. Majka ga je upozorila da Nemci odvode ljude, ali je otišao u školu. Ubrzo su vojnici ušli u učionicu. Profesorka Branka Ranković pokušala je da zaštiti učenike. Vojnik ju je odgurnuo. Đaci su isterani napolje.

Čim je čula, Sinđa je dotrčala nosivši u rukama zimski kaput i hleb. Mija je svoj mantil dao drugu Branku Nikoliću, obukao kaput i poljubio majčinu ruku. Preko puta stajao je njegov otac.

Prema sećanju objavljenom u "Radio TV reviji" u maju 1970, uveče su učenici izvedeni iz barake. Rečeno im je da idu kući. Desetak onih koji su stanovali blizu dobilo je dozvolu da odmah ode. Tako se Mija vratio roditeljima koji su ga već oplakivali. Skrivanje na tavanu usledilo je potom, dok je opasnost od novog hapšenja još trajala.

Vasa Pantelić i Gidra u Otpisanima Foto: Printscreen

Vasa Pantelić: Stražar je okrenuo leđa

Vasa Pantelić ostavio je svedočenje o zatočeništvu. U intervjuu "TV Novostima" jula 1974. ispričao je da su on i drug Dušan Mladenović uporno molili mladog ljotićevca na vratima da ih pusti. Stražar je najpre odbijao. Kada je poslednja prozvana grupa izašla, pogledao ih je i okrenuo im leđa. Vasa je izašao sa Mladenovićem, Milivojem Rosićem i Vladom Nešićem.

Pre puštanja kućama morali su da slušaju govor Marisava Petrovića o borbi protiv komunizma. Sutradan je čuo mitraljeze.

Olja Ivajicki Foto: Dragana Udovičić

Olja Ivanjicki: Izmolila život za oca

Olja Ivanjicki imala je deset godina. Majka joj je već bila umrla. Nemački vojnici došli su po njenog oca Vasilija. Prema svedočenju "Politici" iz novembra 2007, obratila im se na nemačkom, objasnila da je otac ruski emigrant, belogardejac, i molila da ga ne odvedu. Pripisivala je njegovo spasavanje upravo toj molbi.

Njena priča je svedočenje o detetu koje je uspelo da zadrži oca kod kuće.

Ljuba Tadić u filmu Marš na Drinu Foto: Youtube Printscreen

Ljuba Tadić: Majka spasavala đake, on slušao rafale

Ljuba Tadić imao je dvanaest godina kada su u Kragujevcu streljani đaci. Tog jutra bio je kod kuće sa braćom Rastkom, Dimitrijem i Dušanom. Njihova majka Radmila, profesorka francuskog i srpskog jezika, bila je u gimnaziji.

Kada su Nemci odveli učenike odeljenja V-3, ušla je u učionicu V-1 i pomagala deci da pobegnu kroz prozor.

Ljuba je preživeo, ali je čuo rafale. O tom iskustvu govorio je i 2004. godine, povezujući kragujevački oktobar sa stradanjima kojima je svedočio kasnije. Ratovi devedesetih vratili su ga u sećanje na detinjstvo, činilo mu se da se krug zla zatvorio.

Dragomir Felba je obeležio mnoge domaće filmove Foto: Printscreen

Dragomir Felba: Izbegao - pravo u tragediju

Dragomir Felbadošao je s porodicom iz Skoplja u Kragujevac svega mesec ili dva pre streljanja. O tim danima Felba je govorio za "TV Novosti" februara 1980. Objavljeni prikaz njegovog svedočenja ne opisuje okolnosti njegovog spasavanja tokom kragujevačkog oktobra.

Felba je igrao u "Krvavoj bajci", filmu Branimira Torija Jankovića. U njemu su glumili i Mija Aleksić, Vasa Pantelić, Ljuba i Rastko Tadić - ljudi čija su detinjstva i mladost zauvek ostali vezani za taj grad i njegovu tragediju.