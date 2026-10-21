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„Rođen u Afalterbahu“: prvi SUV pune veličine koji je AMG razvio u sopstvenoj režiji, ujedno je i drugi model zasnovan na visokoperformansnoj arhitekturi AMG.EA.

Jedinstvena pogonska tehnologija: tri elektromotora sa aksijalnim fluksom i baterija od 800 V, razvijena po uzoru na tehnologiju Formule 1, sa cilindričnim ćelijama koje se direktno hlade, omogućavaju brzo, ponovljivo i dugotrajno isporučivanje snage.

Impresivne kontinuirane performanse: kontinuirana snaga do 530 kW postavlja nove standarde u ovom segmentu.

Visoka snaga DC punjenja: zahvaljujući snazi punjenja do 710 kW[i], za samo 10 minuta moguće je dopuniti bateriju za do 450 kilometara dometa prema WLTP ciklusu.

Oslanjanje dostojno Gran Turisma: novo razvijeno ogibljenje AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ po prvi put donosi sistem za aktivnu kontrolu naginjanja karoserije pri ubrzavanju, kočenju i u krivinama.

Uzbudljivo iskustvo u vožnji: mogućnost individualnog podešavanja vozne dinamike i prepoznatljiv zvučni doživljaj garantuju snažne emocije za volanom.

Inteligentna aerodinamika: aktivni krovni spojler AEROKINETICS i aktivni vazdušni panel doprinose optimizaciji aerodinamičkih svojstava vozila.

Zaokružena ponuda modela: atraktivni početni model 53 i vrhunski model 63 zaokružuju ponudu.Born in Affalterbach

Afalterbah. Po prvi put u svojoj 59 godina dugoj istoriji, Mercedes-AMG razvija SUV pune veličine u potpunosti u sopstvenoj režiji, od samog početka. Novi Mercedes-AMG GT SUV drugi je model zasnovan na visokoperformansnoj arhitekturi AMG.EA, koji spaja upečatljivu pojavu SUV-a pune veličine sa uzbudljivim iskustvom u vožnji karakterističnim za sportske automobile.

Sportski položaj sedenja, nisko težište i niska, dinamična silueta definišu njegov karakter, bez kompromisa kada je reč o prepoznatljivim kvalitetima jednog SUV modela. Savremeni koncepti lake konstrukcije i inteligentan dizajn vozila predstavljaju dodatnu osnovu za značajno smanjenje mase. Kao i nedavno predstavljeni AMG GT 4-Door Coupé, i ovaj model u svojoj vrhunskoj verziji koristi tri elektromotora sa aksijalnim fluksom, koji obezbeđuju izuzetne performanse. Baterija visokih performansi sa integrisanim sistemom direktnog hlađenja dodatno unapređuje ovu tehnološku koncepciju: omogućava kontinuiranu isporuku velike snage, uz još veću snagu punjenja, koja dostiže čak 710 kW¹.

Novo razvijeno ogibljenje AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ sa aktivnom kontrolom naginjanja karoserije pri ubrzavanju, kočenju i u krivinama objedinjuje sportsku preciznost i vrhunski komfor. Zahvaljujući izuzetnoj kombinaciji performansi, udobnosti i praktičnosti u svakodnevnoj vožnji, Mercedes-AMG GT SUV postavlja nova merila u svom segmentu. Intenzivan AMG doživljaj za volanom zaokružuje impresivan zvučni doživljaj, uz autentičan zvuk V8 ili šestocilindarskog motora. Kupcima će biti dostupne tri verzije modela: Mercedes-AMG GT 63 SUV, Mercedes-AMG GT 55 SUV i Mercedes-AMG GT 53 SUV.Početni model novog SUV-a iz Afalterbaha biće dostupan za poručivanje od 20. oktobra. Cena modela Mercedes-AMG GT 53 SUV na nemačkom tržištu počinje od 113.050 evra. „Sa novim modelom Mercedes-AMG GT SUV, revolucionarne inovacije naše arhitekture AMG.EA prvi put donosimo u segment SUV vozila pune veličine. Zahvaljujući trima naprednim elektromotorima sa aksijalnim fluksom i revolucionarnoj visokonaponskoj bateriji, postavljamo nova merila u segmentu električnih SUV modela. Pokazujemo da električne performanse danas više ne zahtevaju kompromise kada je reč o kontinuiranoj isporuci snage, dometu ili brzini punjenja.“

Foto: Mercedes Benz

Jörg Burzer, Član Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Group AG, zadužen za tehnologiju, razvoj i nabavku. „Naši kupci će u modelu Mercedes-AMG GT SUV prvi put doživeti jedinstven spoj dva sveta: praktičnosti SUV-a pune veličine, koji nudi izdašan prostor, vrhunski komfor i svestranost, i emotivnog karaktera pravog AMG sportskog automobila. Ključ ove kombinacije leži u visokotehnološkim rešenjima razvijenim u Afalterbahu. Ukratko: SUV po obliku. GT po karakteru.“

Stefan Weckbach, Predsednik Upravnog odbora kompanije Mercedes-AMG GmbH i rukovodilac poslovnih jedinica Mercedes-Benz G-Klasa i Mercedes-Maybach. „Performanse počinju upečatljivim nastupom. Novi Mercedes-AMG GT SUV oličenje je vrhunske dinamike. Njegov moćan izgled, naglašen mišićavim linijama ramena, širokim tragom točkova i niskom, dinamičnom siluetom, već na prvi pogled otkriva izuzetne performanse: čistokrvni AMG.“ Bastian Baudy, Direktor dizajna kompanije Mercedes-Benz Group AG.

Foto: MercedesBenz AG

Ključne informacije: Nova merila u SUV segmentu: Novi Mercedes-AMG GT SUV postavlja jasne standarde u pogledu performansi zahvaljujući inovativnim pogonskim rešenjima. U zavisnosti od verzije, za pogon su zadužena tri elektromotora sa aksijalnim fluksom ili dva sinhrona elektromotora, koji obezbeđuju impresivne performanse. Vrhunski model razvija maksimalnu snagu do 860 kW (1.169 KS).

Performanse na najvišem nivou: U svojoj najmoćnijoj verziji, Mercedes-AMG GT SUV ubrzava od 0 do 100 km/h za svega 2,5 sekunde[i], dok mu je za ubrzanje od 0 do 200 km/h potrebno 6,8 sekundi. Maksimalna brzina iznosi 270 km/h uz paket Driver’s Package.

Foto: Mercedes Benz

Maksimalna snaga koja je konstantno na raspolaganju: AMG High Performance Electric Battery sa tehnologijom od 800 V posebno je razvijena kako bi obezbedila kontinuiranu isporuku snage. Direktno hlađene cilindrične ćelije, visoka gustina snage i inteligentno upravljanje temperaturom omogućavaju da impresivne performanse ne budu dostupne samo u kratkim intervalima, već i onda kada su najpotrebnije.

Dve verzije baterije, jedan cilj – kraće zadržavanje na punjaču: Sa baterijom kapaciteta 106 kWh, Mercedes-AMG GT SUV omogućava DC punjenje snagom do 600 kW, čime se za deset minuta može dopuniti baterija za do 380 kilometara dometa prema WLTP ciklusu. Baterija kapaciteta 128 kWh omogućava DC punjenje snagom do 710 kW, čime se za deset minuta može obezbediti dodatni domet do 450 kilometara prema WLTP ciklusu. Punjenje od 10 do 80% kapaciteta baterije traje svega 12 minuta.[ii] Na stanici za punjenje snage 400 kW, punjenje traje 14 minuta za bateriju od 106 kWh, odnosno 16 minuta za bateriju od 128 kWh. Novo ogibljenje AMG ACTIVE RIDE CONTROL+: Inovativni sistem ogibljenja sa aktivnom stabilizacijom naginjanja karoserije pri ubrzavanju, kočenju i u krivinama donosi potpuno nove mogućnosti. Objedinjuje izuzetan komfor na dugim putovanjima sa impresivnom sportskom preciznošću, omogućavajući savršen balans između opuštene vožnje i izrazito dinamičnog karaktera. AMGFORCE Sport+ redefiniše performanse: Program vožnje AMGFORCE Sport+ dodatno intenzivira doživljaj za volanom. Autentično reprodukovan zvuk snažnog AMG V8 ili prepoznatljivog šestocilindarskog motora, simulirane promene stepena prenosa, vibracije u sedištima i odgovarajući dizajn prikaza na ekranu stvaraju izuzetno intenzivan doživljaj. Sve funkcije rade u realnom vremenu i prilagođavaju se konkretnoj situaciji u vožnji – za autentičan AMG osećaj koji izaziva jezu.

Foto: Mercedes Benz

Uzbuđenje u vožnji po meri vozača: Sistem AMG RACE ENGINEER omogućava još preciznije prilagođavanje voznih karakteristika ličnim preferencijama. Pomoću tri rotaciona kontrolera moguće je individualno podešavati odziv vozila, dinamiku u krivinama i proklizavanje točkova, uz nivo preciznosti i mogućnosti personalizacije bez presedana. Inteligentni sistem AEROKINETICS: Mercedes-AMG GT SUV odgovara na zahteve puta inteligentnim aerodinamičkim rešenjima. Do brzine od 150 km/h, sistem je osmišljen tako da smanji aerodinamički otpor, dok AEROKINETICS Airpanel optimizuje protok vazduha za hlađenje kada dodatno hlađenje nije potrebno. Pri brzinama iznad 150 km/h, aktivni krovni spojler AEROKINETICS dodatno naglašava sportski karakter SUV-a. Njegovo brzo prilagođavanje položaja omogućava ciljano usmeravanje aerodinamičkih sila, čime se unapređuju bezbednost, stabilnost i prianjanje. Dinamika pretočena u dizajn: Savremeni koncepti lake konstrukcije i inteligentan dizajn vozila omogućavaju značajno smanjenje mase modela Mercedes-AMG GT SUV. Performanse su dosledno izražene i kroz njegove proporcije. Namerno oblikovana niska silueta smanjuje čeonu površinu vozila i doprinosi smanjenju aerodinamičkog otpora, bez kompromisa kada je reč o prepoznatljivim kvalitetima SUV modela. Ovakav koncept omogućavaju inteligentno konstrukciono rešenje sa nisko integrisanom baterijom, prostranom putničkom kabinom koja obezbeđuje dovoljno prostora za glavu i visokim klirensom.

Foto: Mercedes Benz

Razvijen bez kompromisa, za maksimalne performanse.

Izuzetne performanse bez obzira na pogonsku verziju Novi Mercedes-AMG GT SUV dostupan je sa dva različita koncepta pogona, od kojih svaki donosi impresivne performanse. Model Mercedes-AMG GT 63 SUV, sa tri inovativna elektromotora sa aksijalnim fluksom, razvija snagu do 860 kW (1.169 KS), dok Mercedes-AMG GT 55 SUV raspolaže snagom do 600 kW (816 KS). AMG High Performance Electric Battery, sa direktno hlađenim cilindričnim ćelijama, obezbeđuje ravnomernu raspodelu temperature i kontinuiranu isporuku snage, čak i pri dugotrajnom velikom opterećenju.

I početna verzija modela potvrđuje sportski karakter: dva snažna sinhrona elektromotora, po jedan na prednjoj i zadnjoj osovini, razvijaju ukupnu snagu od 400 kW (544 KS) i omogućavaju uverljivo ubrzanje modela Mercedes-AMG GT 53 SUV

Pogonske jedinice visokih performans Elektromotori u modelima AMG GT 63 SUV i AMG GT 55 SUV integrisani su u pogonsku jedinicu visokih performansi (High Performance Electric Drive Unit – HP.EDU) na svakoj osovini. Zadnja pogonska jedinica HP.EDU objedinjuje dva elektromotora sa aksijalnim fluksom, od kojih svaki ima kompaktan ulazni planetarni menjač, smeštene u jednom kućištu. Elektromotori i menjači hlade se uljem, a upravljačka jedinica pumpe potrebna za ovaj sistem konstruisana je tako da zauzima što manje prostora. Dva invertora sa silicijum-karbidnim poluprovodnicima (SiC), hlađena vodom, projektovana su za rad pri visokim naponima, velikim strujama i visokim temperaturama, uz odličnu toplotnu provodljivost.

Prednja pogonska jedinica HP.EDU sastoji se od jednog elektromotora sa aksijalnim fluksom, zupčastog menjača sa integrisanom blokadom parkiranja i tečno hlađenog SiC invertora. Elektromotor na prednjoj osovini funkcioniše kao dodatni pogonski motor (booster motor), koji se aktivira samo kada su potrebni dodatna snaga ili bolje prianjanje prednjih točkova. Pri manjim opterećenjima, jedinica za odvajanje pogona (Disconnect Unit – DCU) trenutno ga odvaja od pogonskog sistema kako bi se smanjili gubici usled otpora. Tokom ubrzavanja i rekuperativnog kočenja ponovo se uključuje, radi postizanja optimalnih performansi.

Početna verzija sa dva snažna sinhrona elektromotora na prednjoj i zadnjoj osovini Kod modela AMG GT 53 SUV, sinhroni elektromotor na prednjoj osovini takođe funkcioniše kao dodatni pogon (boost drive): obezbeđuje dodatnu vučnu silu i bolje prianjanje kada je to potrebno, dok se pri manjim opterećenjima brzo odvaja i deaktivira kako bi se smanjili gubici usled otpora.

Na zadnjoj osovini nalazi se inovativni dvostepeni menjač koji objedinjuje dinamične performanse i visoku energetsku efikasnost. Prvi stepen prenosa ima kratak prenosni odnos, što omogućava odlično ubrzanje iz mesta i doprinosi efikasnosti u gradskoj vožnji. Drugi stepen prenosa namenjen je pouzdanom prenosu snage pri većim brzinama i održavanju nižeg broja obrtaja na autoputu. Rezultat su impresivan domet, visok nivo komfora i opuštena vožnja, čak i na dugim putovanjima.

Inspirisana Formulom 1®, razvijena u Afalterbahu: AMG High Performance Electric Battery

1/10 Vidi galeriju Novi Mercedes-AMG GT SUV Foto: Mercedes Benz

Jubilarna godina Mercedes-Benza: „140 godina inovacija“ Od trenutka kada je Carl Benz pre 140 godina prijavio patent za prvi automobil, a Gottlieb Daimler ubrzo potom konstruisao svoju motorizovanu kočiju, Mercedes‑Benz je posvećen neprekidnim inovacijama i stvaranju najpoželjnijih automobila na svetu.Ova ambicija pokretala je svaku novu ideju – od prvog automobila na svetu iz 1886. godine do današnjih inteligentnih i bezbednih električnih vozila, poput potpuno novog Mercedes‑Benz GLC i nagrađivanog novog Mercedes‑Benz CLA. Sa modelom Mercedes‑Benz S‑Class, kompanija nastavlja najveći program lansiranja novih proizvoda u svojoj istoriji.

Vođen strašću prema performansama i pionirskom duhu, uz beskompromisnu posvećenost vrhunskom kvalitetu i korisničkom iskustvu, Mercedes-Benz već decenijama oblikuje budućnost mobilnosti. Rezultat nadilazi čisto inženjersko dostignuće – stvara jedinstveni osećaj koji prožima sve što brend radi: Dobrodošli kući. Mercedes-Benz obeležava 140 godina inovacija jedinstvenim globalnim putovanjem: tri nove Mercedes-Benz S-Class limuzine kreću na transkontinentalnu vožnju koja će obuhvatiti 140 lokacija širom sveta. Svaka od tih destinacija simbolično predstavlja tehnološko nasleđe brenda, njegov pionirski duh, bogatu tradiciju i snažno globalno prisustvo.Tokom ovog putovanja, kupci, ljubitelji brenda i zaposleni imaće priliku da se pridruže proslavi – kroz jedinstvenu avanturu koja će trajati sve do oktobra. Pratite putovanje „140 Years. 140 Places“ kroz šest kontinenata i budite deo priče koja slavi više od jednog veka i četiri decenije inovacija, strasti i vrhunskog inženjeringa putem naših linkova:“140 years of innovation | Mercedes-Benz Media” I kroz specijale preko Mercedes-Benz Community. Dodatne informacije o kompaniji Mercedes-Benz i Mercedes Maybach dostupne su na zvaničnoj internet stranici:www.mercedes-benz.com, kao i na našem LinkedIn kanalu Mercedes-Benz AG | LinkedIn Mercedes-Benz AG | LinkedIn I takodje putem Mercedes-Benz Media online platforme na media.mercedes-benz.com.