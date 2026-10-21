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Aleksandar Vučić nosilac liste "Ujedinjenja Srbija" i kandidat za premijera na izborima u nedelju 25. oktobra, obratio se građanima uživo na Tiktoku.

On je uputio snažnu poruku najstarijim građanima Srbije, ističući da su upravo oni svojim radom i trudom izgradili zemlju i da niko nema pravo da ih ponižava, omalovažava ili osporava njihovo pravo da odlučuju. Pozvao ih je da u nedelju izađu na izbore i jasno pokažu svoj stav prema onima koji bi da im uskrate pravo glasa.

"Ali kada o svemu tome govorimo, oni su rekli da bi trebalo neki da nemaju svoje glasove, posebno stariji ljudi. Vređaju ih i nipodaštavaju.Stariji ljudi su ovu zemlju izgradili, i ja sam im beskrajno zahvalan na tome što su to učinili. Sve ovo što imamo, imamo zahvaljujući njima.

I ja ih pozivam da u nedelju izađu na izbore, da im pokažu šta misle o onima koji bi da im oduzmu pravo glasa, koji bi da im otmu ličnu kartu, koji bi da im zabrane da imaju budućnost iza sebe. A tim ljudima želim da kažem da time biraju ispravnu budućnost i za svoju decu i za svoje unuke", rekao je Vučić.

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