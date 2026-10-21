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U direktnom obraćanju građanima Srbije za volanom svoje "škode", nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" i kandidat za premijera Aleksandar Vučić predstavio je sveobuhvatnu viziju ekonomskog i infrastrukturnog preporoda južne Srbije.

Ističići odlučnost države da izgradi kapitalnu infrastrukturu i podigne životni standard, Vučić je poslao snažnu poruku o borbi za napredak svakog dela zemlje.

U svom obraćanju Vučić je jasno i direktno definisao strateški cilj državnog vrha.

- Ono što ću reći danas tiče se plana za jug, za 5 okruga! Da ispravimo istorijske nepravde - rekao je Vučić.

Objasnio je da je velika investiciona vizija usmerena na Nišavski, Jablanički, Pirotski, Toplički i Pčinjski okrug.

- Nišavski, Jablanički, Pirotski, Toplički i Pčinjski, da pokušamo da istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo, da pokušamo da ti ljudi, ti naši prelepi krajevi, dostignu i prestignu, hajde da ne preteram sa tim "prestignu", ali da smanje razliku i dostignu bogatije krajeve u Srbiji, posebno Beograd i Srem i Južnu Bačku, i ako to jednim delom uspemo, napravili smo velike rezultate. To znači da ćemo graditi infrastrukturu, to znači da ćemo, verujem, uspeti da izgradimo sve bolnice, domove zdravlja - rekao je Vučić.

O industrijskom preporodu Niša

Govoreći o dosadašnjim rezultatima i ličnom angažovanju na dovođenju velikih svetskih kompanija, Vučić je predočio podatke o industrijskom preporodu Niša.

- U Nišu sam učestvovao u dovođenju 11 fabrika u Niš, i jedan zanimljiv podatak za sve vas, dakle, hoću da znate: 2012. u Nišu je zaposleno bilo tačno 70. 000 ljudi, danas gotovo 91. 000, 20-21. 000 ljudi, iako Niš ima manje stanovnika, doduše nije to velika razlika, negde oko 12. 000 stanovnika manje. Imamo 20.000 zaposlenih više, i srećan sam zbog toga. Tri od četiri najveća investitora u Nišu danas, lično sam sa njima pregovarao i doveo ih u Niš, i Džonson Elektrik, i austrijski Cumtobel, i Leoni, nemački. Sve te fabrike, u njihovom dovođenju sam učestvovao, i posebno sam vezan i za taj grad jer smo napravili i auto-put do bugarske granice i auto-put do granice sa Severnom Makedonijom, jer smo krenuli u izgradnju brze pruge Beograd-Niš. Uskoro kreću i radovi na ovom drugom delu, dakle, od Velike Plane do Paraćina i na trećem delu, to je Đunis Stalać, od Paraćina do Trupala - rekao je Vučić.

Kapitalni projekti: Brzi vozovi, auto-putevi i novo porodilište

Predsednik je izneo detaljan plan saobraćajne integracije juga sa ostatkom Srbije i regionom.

- Dakle, imaćemo brzi voz od Niša do Subotice, a već smo uradili i rekonstruisali prugu od Niša do Brestovca i krenuli u izgradnju pruge od 120 km/h na deonici Niš-Dimitrovgrad, tako da ćemo i vozom moći lako i brzo da stižemo, kako do Sofije, tako i do Istanbula. To je samo deo važnih stvari koje smo napravili. Ono što je za ljude u Nišu najvažnije, to je da uskoro kreće izgradnja novog porodilišta, posle izgradnje Kliničkog centra koji je bio od ogromnog značaja za ceo Niš, i verujem da ćemo u narednom periodu još mnogo, mnogo dobrih i važnih stvari u Nišu uraditi, od Naučno-tehnološkog parka i druge faze Naučno-tehnološkog parka i drugog dela Naučno-tehnološkog parka. To su stvari koje prave i čine budućnost u Nišu mnogo boljom i neuporedivo lepšom nego što je to izgledalo i bilo do sada. Jedan dodatni podatak: prosečna plata 2012. u Nišu bila je 309 evra, a danas je 1.007 evra. Niš je sa prosekom plate prešao 1.000 evra, i ponosan sam što smo mi to uspeli da uradimo - rekao je Vučić i dodao:

- Imaćemo i brzi voz od Niša do Subotice a gradimo i 120 km pruge Niš - Dimitrovgrad pa ćemo brzo stizati i do Sofije i do Istanbula, kreće i izgradnja novog porodilišta posle izgradnje UKC Niš, rekao je Vučić.

Ravnomerni razvoj svakog okruga

Plan ne obuhvata samo velike gradske centre, već i sve okolne opštine

- Moraćemo da uradimo mnogo više za druga mesta u okolini Niša, dakle i Merošinu, i Doljevac, i Gadžin Han, i Svrljig, ali i u Pirotskom okrugu za Babušnicu, naravno Pirot, za Belu Palanku, za Dimitrovgrad, i za čitavu Toplicu, Prokuplje, Košumliju, Žitorađu, Plav. Podrazumeva se i za Pčinjski i za Jablanički okrug - rekao je Vučić.