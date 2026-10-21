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Aleksandar Vučić nosilac liste Ujedinjenja Srbija i kandidat za premijera na izborima u nedelju 25. oktobra govorio je o odnosu blokadera prema Rusiji i pitanju uvođenja sankcija Moskvi. Blokaderi bi Rusije sankcije uveli odmah, ali izbegavaju da se o tome jasno izjasne.

On se osvrnuo i na njihove stavove o Kosovu i Metohiji, podsetivši na događaje iz prošlosti i ukazujući na nedoslednost njihovih patriotskih poruka.

"U nekoj drugoj zemlji bi takvi ljudi bili politički diskvalifikovani, ako bi odbijali debatu. I kad god odu na pitanje kažu "Imali smo pametnija posla". To im je bilo sve osim da sučele mišljenja. Time govore da im nije stalo do demokratije, ali ni da ljudi imaju uvid u to šta misle.

"Nekoliko mojih zapažanja, posebno juče. I evo sad, na kojeg god pitanje da im postavite njihov odgovor je neka ljutnja... na pitanje o sankcijama Rusiji odgovor je: a oni štite Kosovo bolje nego mi. Pošto ništa nisu uradili kada su nam palili manastire, kuće, proterivali ljude, kada je Crna Gora otišla, kada su priznavali Kosovo. A ja sam vodio akciju za otrpiznavanje Kosova i uspeo u 28 slučaja, oni ni u jedno", rekao je Vučić i dodao:

"Ali nema odgovora hoće li uvesti sankcije Rusiji. Pa su bežali od tog pitanja sa Marinom Raguš. A onda na temu jesmo li počinili genocid, ili nismo...nema odgovora. Nastranu što su ljudi sa RTS na njihovoj strani. Videli ste i one trikove da ne daju Siniša Malom da prikaže grafikon. Jasno je uvešće odmah sankcije Rusiji. O Srebrenici, jasno je, i sinoć su rekli postoje presude..."

"Kaže onaj lažov krenuli studenti iz Republike Srpske... krenulo njih 29 i svi iz Beograda i iz Novog Sada. Niko iz Banjaluke, i RS", rekao je Vučić i osvrnuo se na lažnu elitu.

"Podsetiću vas na intervju Koštunice. Tada su koristi njegov odgovor oko toga hoće li sarađivati sa Hagom. Ista je mantra danas. Kažu to je nama 9. rupa na svirali. Jel se sećate toga? Na svako pitanje o Hagu rekli su to nam je 9. rupa na svirali. A onda je postala 1. rupa na svirali. Isporučili smo svakog Srbina, koji je branio Srbe na KiM. i to isti ovi sa ove liste. Niko nov, nema ni jednog radnika, domaćina... studenta, i ni jednog Srbina sa KiM. Lažna, izmišljena elita. Pogledajte Srdanovića koji kaže izbezumljen "hodam stabilno".

"A da im nekretnine prebrojite nemoguće. Svako ima i Hrvatska, i Crna Gora... Kako imate kuće tamo a ja nemam, a ja korumpiran lažovi jedni. A nemam ni račun, ni vile. Pa stručnjak kaže kako će za 600 miliona da izgradi Moravski koridor. Ne može za 2 milijarde. S kakvim lažovima imamo posla", rekao je Vučić.