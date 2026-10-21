A DA IM NEKRETNINE PREBROJITE, NEMOGUĆE JE! PA KAKO JA NEMAM?! Vučić razobličio prevaru blokadera: Kuće i vile u Hrvatskoj i Crnoj Gori, sve pošteni i dobri...
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", javno je prozvao blokadere i ukazao na njihov imovinski saldo.
- A da im nekretnine prebrojite, to je nemoguće. Sve bogatun do bogatuna. I svaki ima, i Hrvatska, i Crna Gora, i ovamo, i onamo, šta god hoćete. Pa kako ja nemam? Pa kako imate račune tamo, a ja nemam? Pa kako imate kuće i vile, a ja nemam? A ja korumpiran, a vi niste, lažovi jedni. Ja korumpiran, koji nemam ni račun, ni vile, ni kuće, niti bilo šta, a vi sve pošteni, fini i dobri, je li? Pa stručnjak kaže kako će za 600 miliona evra da izgradi Moravski koridor. Ne može da ga izgradi za 1,6 milijardi danas. Ne može ni za dve milijarde da bude kvalitetan, i da budu svi vodotokovi uređeni, sve obezbeđeno od poplava i sve drugo - poručio je Vučić uživo danas za volanom svoje škode obraćajući se građanima na društvenim mrežama sa auto-puta za Niš.
On dalje objašnjava zašto je sve oko blokadera prevara.
- Sve vam govorim s kakvim neznalicama i s kakvim lažovima imamo posla. Sve je prevara do prevare. Ja sam sebi dao oduška da o tome govorim, ne misleći da ću bilo koga da ubedim da zbog toga promeni svoj stav, jer oni žive u svom bablu, u svom mehuru, u kojem je potpuno nevažna argumentacija. Možete da pokažete da nisu baš neki ni sasvim čisti, možete da pokažete kakve loše namere prema Srbiji imaju. I njihov lider vam saopštava da nam je sveti vladika Nikolaj isti kao Alojzije Stepinac, ali ni to ih uopšte ne brine. Pa dobro, to je jedan od njih rekao, jer su jednu opasnu podvalu podvalili srpskom narodu, a to je da svako učita šta želi u to, kao što je bilo sa DOS-om 2000. godine, da svako učita ono što je u njegovoj glavi, a da kaže: "Pa dobro, taj jeste budala, ali nije onaj drugi budala" - rekao je Vučić i dodao:
- Kad sagledate, svi govore isto, suštinski isto, i lažu oni sa RTS-a kada kažu da postoji razlika između njih. Ne postoji nikakva razlika. Sve su oni dogovorili i rade po nalogu. Razmislite zašto govore da je Kosovo i Metohija regionalno pitanje, a ne pitanje za Srbiju? Čak je i novinarka RTS-a, koja je blokader, morala da reaguje i da kaže: "Ne, ne, to pripada Srbiji, a to nije regionalno pitanje". Zašto svaki put prećute pitanje, odnosno prećute i ne daju odgovor oko genocida? Zašto svaki put prećute oko sankcija Rusiji? Pa zato što su im gazde rekle da ne smeju da kažu ništa loše o svemu tome, nego da moraju da se drže tišine, prst i prst na usta, i to je to.