Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" večeras je gost emisije "Prva tema" na TV Prva.

Emsija počinje u 21.30.

"Vidimo se večeras od 21.30, TV Prva", napisao je Vučić na Instagramu.

Prethodno, u obraćanju uživo sa puta za Niš, Vučić je najavio gostovanje u "Prvoj temi" rekavši:

"Večeras imam čast da budem u emisiji na Prvoj, sa Filipom Grbićem i Andreom Jovanović. Oni će biti gosti, zajedno sa mnom, kod Marije Savić Stamenić".

Ne propustitePolitikaBLOKADERI BI ODMAH UVELI SANKCIJE RUSIJI: Koje god pitanje da im postavite, njihov odgovor je ljutnja!
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO PLAN ZA PET OKRUGA NA JUGU: Da pokušamo da istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo
Aleksandar Vučić
InfoBiz"Imaćemo brzi voz od Niša do Subotice": Vučić najavio nastavak izgradnje železničkih pruga, ali to nije sve
12132132.jpg
PolitikaVUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU NAJSTARIJIM GRAĐANIMA: Izađite u nedelju na izbore i pokažite šta mislite o onima koji bi da vam OTIMAJU LIČNE KARTE!
Aleksandar Vučić