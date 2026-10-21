Politika
VIDIMO SE VEČERAS OD 21.30 NA TV PRVA! Vučić gost "Prve teme": Imam čast da budem u emisiji sa Filipom Grbićem i Andreom Jovanović
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" večeras je gost emisije "Prva tema" na TV Prva.
Emsija počinje u 21.30.
"Vidimo se večeras od 21.30, TV Prva", napisao je Vučić na Instagramu.
Prethodno, u obraćanju uživo sa puta za Niš, Vučić je najavio gostovanje u "Prvoj temi" rekavši:
"Večeras imam čast da budem u emisiji na Prvoj, sa Filipom Grbićem i Andreom Jovanović. Oni će biti gosti, zajedno sa mnom, kod Marije Savić Stamenić".
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