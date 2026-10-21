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"Istinska sloboda jednog naroda ogleda se pre svega u pravu da samostalno odlučuje o sopstvenoj sudbini. Slobodna je ona država koja ima pravo i snagu da sama bira svoj politički sistem, razvojni put i budućnost, bez pritisaka, uslovljavanja i mešanja spoljnih sila. Nacionalna nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet osnovni su preduslovi istinske slobode, a Srbija i Kina dele razumevanje značaja ovih principa", poručio je lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na Univerzitetu Fudan u Šangaju gde je danas održao predavanje "Različite države, zajedničke težnje: dijalog Kine i Srbije o putevima razvoja“ i sastao se sa istaknutim kineskim naučnikom, profesorom univerziteta Fudan i direktorom Instituta za kineske studije Džangom Vejvejem.

Vulin se osvrnuo i na savremene političke i bezbednosne izazove — "obojene revolucije", informacione i medijske sukobe, političke pritiske i različite oblike stranog mešanja u unutrašnje poslove suverenih država. Osvrćući se na istorijsko iskustvo Srbije, govorio je o značaju očuvanja političke stabilnosti, nacionalnog jedinstva i samostalnosti u donošenju odluka, posebno u vremenu sve izraženijih geopolitičkih podela i međunarodnih neizvesnosti a posebnu pažnju posvetio je položaju mladih u savremenom društvu, njihovim vrednostima, političkim uverenjima i odgovornosti prema sopstvenoj zemlji.

Foto: Kurir

- Mladost sama po sebi ne može biti ni jedino merilo vrednosti ni garancija ispravnosti nečijih stavova. Mladost je prolazna životna faza, dok su znanje, obrazovanje, uverenja, odgovornost i spremnost da se ozbiljno razmišlja o sudbini sopstvenog naroda vrednosti koje ostaju. Za mlade ljude je daleko važnije da stiču znanje, izgrađuju čvrsta uverenja, razvijaju političku zrelost i neguju svest o značaju nacionalnog jedinstva, nego da svoj identitet zasnivaju isključivo na pripadnosti određenoj generaciji. Odnos prema državi, narodu, istoriji i budućnosti zahteva ozbiljnost, odgovornost i jasne vrednosne stavove, jer postoje pitanja koja su daleko važnija i trajnija od same činjenice da je neko mlad.

Ocenio je da se kineski pristup međunarodnim odnosima u značajnoj meri razlikuje od politike pojedinih zapadnih sila.

- Kina, bez obzira na svoju veličinu i međunarodni uticaj, poštuje princip suverene ravnopravnosti država i ne nastoji da drugim narodima nameće sopstveni politički ili društveni model. Takav odnos je jedan od temelja dugotrajnog poverenja i uspešne saradnje Beograda i Pekinga. Iako je Kina jedna od najmoćnijih država savremenog sveta, njeni rukovodioci u razgovorima sa predstavnicima Srbije pokazuju neposrednost, otvorenost i iskreno uvažavanje - rekao je Vulin ističući da je on lično u brojnim susretima i razgovorima sa visokim kineskim zvaničnicima uvek osećao iskreno poštovanje prema Srbiji kao suverenoj i nezavisnoj državi.

Foto: Kurir

- Iako geografski udaljene hiljadama kilometara i značajno različite po veličini, broju stanovnika i ekonomskoj snazi, Srbija i Kina su uspele da izgrade iskreno, čvrsto i dugotrajno prijateljstvo. Upravo činjenica da naše dve zemlje, uprkos tolikim razlikama, uspešno sarađuju na osnovama međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti pokazuje posebnu vrednost čeličnog prijateljstva Srbije i Kine - poručio je Aleksandar Vulin.