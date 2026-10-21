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Na Trgu kralja Milana u Nišu održava se skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Muzički program je počeo, a atmosferu prave poznata imena narodne muzike: Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat događaju daće trubači.

Zvanični deo skupa počinje u 18 časova, kada će se okupljenim građanima obratiti Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, a potom i Aleksandar Vučić, koji će predstaviti plan i program za razvoj juga Srbije.

Mrdić: Najveći skup u istoriji Niša

"18. rođendan naše Srpske napredne stranke. Čekamo Aleksandra Vučića da ga podržimo za premijera. Cela Srbija podržava Vučićevu politiku. Mislim da će ovo biti najveći skup u istoriji grada Niša. Narod je došao da podrži ono što je najbolje za Srbiju", rekao je Uglješa Mrdić za TV Informer.

Foto: Printscreen

Krcat trg, vijore se srpske zastave

Trg kralja Milana je krcat. Vijore se srpske zastave. Ni kiša koja je počela da pada nije pokvarila sjajnu atmosferu. Stigli su i veterani...

Susret Vučića i Bilkića

Vučić se u Nišu, pred početak skupa sreo s legendarnim pevačem Nedeljkom Bilkićem.

Srbija nastavlja istim putem

"Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, na žalost", rekao je jedan Nišlija.

1/15 Vidi galeriju Veliki odziv građana Foto: Nemanja Nikolić

Kec u Nišu, kao kuća

Građani kažu da su došli na skup da podrže budućeg premijera Vučića i "Ujedinjenu Srbiju".

"Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću, da podržimo Ujedinjenu Srbiju i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu, kao kuća. Očekujem posle 25. da živimo još bolje, mi živimo odlično. Ovde se uživa, ali uvek može bolje", rekla je jedna građanka Niša.

Narod već pristiže

Građani masovno pristižu na Trg kralja Milana. Čuje se hit Merime Njegomir "Ruzmarin".

00:31 Niš uz listu "Ujedinjena Srbija" Izvor: Kurir

00:28 Ljudi stižu na skup Ujedinjene Srbije u Nišu Izvor: Kurir

Vučić je ranije danas pozvao građane na skup u Nišu. U video poruci, objavljenoj putem zvaničnog Instagram naloga, Vučić je poručio:

"Pre svega, čestitam članovima SNS-a punoletstvo, 18 godina od kad je stranka koja je promenila i spasila Srbiju rođena. Vreme je da sebe menjamo u budućnosti, da bismo mogli da nastavimo da radimo najveći i najvažniji nacionalni posao za našu zemlju."

Dodao je da je program za jug Srbije je nešto što će doneti preporod ne samo Nišu, Leskovcu, Vranju, Prokuplju, Pirotu već svim manjim opštinama.

U opisu videa napisao je "Niš miriše na ruzmarin".