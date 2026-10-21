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Prepoznatljivi "jugo" sa srpskom trobojkom na krovu i registarskim tablicama VB ponovo kreće na put dug hiljadama kilometara, ali ovog puta sa još ambicioznijim ciljem, da stigne do Kejptauna u Južnoafričkoj Republici i prikupi 50 miliona dinara za Institut za neonatologiju u Beogradu.

Trojica prijatelja, Marko Trmčić (40), Mladen Vučković (35) i Nemanja Đurić (35), iz Vrnjačke Banje polaze 1. novembra, spremni da starim automobilom pređu zahtevnu rutu kroz više afričkih i azijskih zemalja i još jednom pokažu da se velikim srcem mogu pomerati granice.

Ovo je njihova nova humanitarna misija, nakon što su prošle godine istim "jugom" stigli čak do Kine i za Institut za neonatologiju prikupili 200.000 evra. Ovoga puta žele da odu još dalje, a krajnje odredište biće Kejptaun, do kog planiraju da stignu za oko 40 dana.

- Ista ekipa ponovo kreće na put i potpuno smo spremni. Ne plašimo se izazova i verujemo u našeg "juga". Na njemu ništa nije dirano otkako je stigao iz Kine. Ovo je naša najdalja i najjužnija destinacija do sada, a koliko znamo, niko se još nije upustio u ovakvu avanturu tim automobilom - kaže za Kurir Trmčić.

Marko Mladen i Nemanja Foto: Privatna arhiva

Kroz 12 zemalja i uz devet viza do krajnjeg cilja

Pred trojicom vozača je zahtevna ruta kroz 12 zemalja: Srbiju, Bugarsku, Tursku, Irak, Jordan, Egipat, Tanzaniju, Keniju, Etiopiju, Zambiju, Zimbabve i Južnoafričku Republiku. Za putovanje im je potrebno čak devet viza, a deo administrativnih procedura još je u toku.

Vozači očekuju da će put biti naporan i nepredvidiv, posebno zbog bezbednosnih izazova u pojedinim područjima kroz koja bi trebalo da prođu. Zbog toga će, kažu, biti neophodni dobra priprema, oprez i prilagođavanje situaciji na terenu.

- Neke vize su još u postupku, ali se nadamo da će sve biti završeno na vreme. Očekujemo težak put, jer na pojedinim destinacijama postoje ozbiljni bezbednosni problemi. Ipak, spremni smo za izazove i verujemo da ćemo, uz dobru organizaciju, uspeti da stignemo do cilja za oko 40 dana - ističe Marko.

Pored neizvesnosti koju nosi prelazak velikih udaljenosti i različitih terena, poseban izazov biće i sam automobil. Njihov "jugo" već je dokazao da može da izdrži ozbiljne napore, ali će novo putovanje predstavljati još jedan veliki test za čuvenu mašinu.

1/6 Vidi galeriju "Jugo" koji je stigao do Pekinga Foto: Privatna Arhiva

Sve je počelo kao opklada u kafani

Iza ove avanture ne stoji samo ljubav prema putovanjima i automobilima već i lična priča koja je trojicu prijatelja motivisala da pokrenu humanitarnu akciju. Ideja da starim "jugom" krenu put Pekinga prvobitno se rodila kao opklada u kafani, a ubrzo je prerasla u misiju sa mnogo većim ciljem.

- Imao sam starog "juga" u garaži i došli smo na ideju da baš njime krenemo na put. U početku je sve delovalo kao šala, ali kada je priča postala ozbiljna, uspeli smo da okupimo ljude i prikupimo novac za našu akciju.

Posebnu motivaciju dobili su zbog ličnog iskustva sa Institutom za neonatologiju. Mladen i Marko imaju decu koja su rođena prevremeno, a njihovo lečenje i boravak u toj ustanovi ostavili su dubok trag na njihove porodice.

- Mladen i ja imamo decu koja su rođena prevremeno i sa njima smo u Institutu za neonatologiju proveli po pet-šest meseci. Znamo koliko su ti trenuci teški za roditelje i koliko znači podrška lekara. Zato smo želeli da pomognemo medicinskom osoblju, porodicama i našim malim herojima koji se od prvih dana života bore za zdravlje - objašnjavaju oni.

Foto: Privatna arhia

Prošle godine stigli do Kine, sada žele do Afrike

Podsetimo, ekipa je 31. marta prošle godine krenula iz Beograda ka Kini, a do Pekinga su prešli oko 11.500 kilometara. Na odredište su stigli 18. aprila, na Veliki petak, a putovanje je imalo humanitarni cilj prikupljanje 200.000 evra za Institut za neonatologiju u Beogradu.

Njihova avantura privukla je veliku pažnju javnosti, a "jugo" sa srpskom zastavom postao je simbol upornosti, solidarnosti i želje da se pomogne deci koja svoje prve životne bitke vode u bolničkim inkubatorima.