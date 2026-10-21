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Prepoznatljivi "jugo" sa srpskom trobojkom na krovu i registarskim tablicama VB ponovo kreće na put dug hiljadama kilometara, ali ovog puta sa još ambicioznijim ciljem, da stigne do Kejptauna u Južnoafričkoj Republici i prikupi 50 miliona dinara za Institut za neonatologiju u Beogradu.

Trojica prijatelja, Marko Trmčić (40), Mladen Vučković (35) i Nemanja Đurić (35), iz Vrnjačke Banje polaze 1. novembra, spremni da starim automobilom pređu zahtevnu rutu kroz više afričkih i azijskih zemalja i još jednom pokažu da se velikim srcem mogu pomerati granice.

Ovo je njihova nova humanitarna misija, nakon što su prošle godine istim "jugom" stigli čak do Kine i za Institut za neonatologiju prikupili 200.000 evra. Ovoga puta žele da odu još dalje, a krajnje odredište biće Kejptaun, do kog planiraju da stignu za oko 40 dana.

- Ista ekipa ponovo kreće na put i potpuno smo spremni. Ne plašimo se izazova i verujemo u našeg "juga". Na njemu ništa nije dirano otkako je stigao iz Kine. Ovo je naša najdalja i najjužnija destinacija do sada, a koliko znamo, niko se još nije upustio u ovakvu avanturu tim automobilom - kaže za Kurir Trmčić.

Marko Mladen i Nemanja
Marko Mladen i Nemanja Foto: Privatna arhiva

Kroz 12 zemalja i uz devet viza do krajnjeg cilja

Pred trojicom vozača je zahtevna ruta kroz 12 zemalja: Srbiju, Bugarsku, Tursku, Irak, Jordan, Egipat, Tanzaniju, Keniju, Etiopiju, Zambiju, Zimbabve i Južnoafričku Republiku. Za putovanje im je potrebno čak devet viza, a deo administrativnih procedura još je u toku.

Vozači očekuju da će put biti naporan i nepredvidiv, posebno zbog bezbednosnih izazova u pojedinim područjima kroz koja bi trebalo da prođu. Zbog toga će, kažu, biti neophodni dobra priprema, oprez i prilagođavanje situaciji na terenu.

- Neke vize su još u postupku, ali se nadamo da će sve biti završeno na vreme. Očekujemo težak put, jer na pojedinim destinacijama postoje ozbiljni bezbednosni problemi. Ipak, spremni smo za izazove i verujemo da ćemo, uz dobru organizaciju, uspeti da stignemo do cilja za oko 40 dana - ističe Marko.

Pored neizvesnosti koju nosi prelazak velikih udaljenosti i različitih terena, poseban izazov biće i sam automobil. Njihov "jugo" već je dokazao da može da izdrži ozbiljne napore, ali će novo putovanje predstavljati još jedan veliki test za čuvenu mašinu.

"Jugo" koji je stigao do Pekinga Foto: Privatna Arhiva

Sve je počelo kao opklada u kafani

Iza ove avanture ne stoji samo ljubav prema putovanjima i automobilima već i lična priča koja je trojicu prijatelja motivisala da pokrenu humanitarnu akciju. Ideja da starim "jugom" krenu put Pekinga prvobitno se rodila kao opklada u kafani, a ubrzo je prerasla u misiju sa mnogo većim ciljem.

- Imao sam starog "juga" u garaži i došli smo na ideju da baš njime krenemo na put. U početku je sve delovalo kao šala, ali kada je priča postala ozbiljna, uspeli smo da okupimo ljude i prikupimo novac za našu akciju.

Posebnu motivaciju dobili su zbog ličnog iskustva sa Institutom za neonatologiju. Mladen i Marko imaju decu koja su rođena prevremeno, a njihovo lečenje i boravak u toj ustanovi ostavili su dubok trag na njihove porodice.

- Mladen i ja imamo decu koja su rođena prevremeno i sa njima smo u Institutu za neonatologiju proveli po pet-šest meseci. Znamo koliko su ti trenuci teški za roditelje i koliko znači podrška lekara. Zato smo želeli da pomognemo medicinskom osoblju, porodicama i našim malim herojima koji se od prvih dana života bore za zdravlje - objašnjavaju oni.

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Foto: Privatna arhia

Prošle godine stigli do Kine, sada žele do Afrike

Podsetimo, ekipa je 31. marta prošle godine krenula iz Beograda ka Kini, a do Pekinga su prešli oko 11.500 kilometara. Na odredište su stigli 18. aprila, na Veliki petak, a putovanje je imalo humanitarni cilj prikupljanje 200.000 evra za Institut za neonatologiju u Beogradu.

Njihova avantura privukla je veliku pažnju javnosti, a "jugo" sa srpskom zastavom postao je simbol upornosti, solidarnosti i želje da se pomogne deci koja svoje prve životne bitke vode u bolničkim inkubatorima.

Sada ih čeka nova ruta, novi izazovi i još veći cilj. Ovoga puta žele da prikupe 50 miliona dinara i da iz Vrnjačke Banje stignu sve do najjužnijeg odredišta svoje dosadašnje avanture.

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