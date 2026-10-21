Slušaj vest

U javnost su dospeli novi detalji o delovanju i pozadini tzv. studentske liste, koji bacaju potpuno novo svetlo na njihove aktivnosti.

Naime, kako saznajemo, stigao je direktan dokaz u vidu elektronske pošte (mejla) koji nedvosmisleno potvrđuje da je jedan od naloga pomenute organizacije registrovan u Crnoj Gori — s obzirom da se imejl adresa završava sa .me, što je zvanični nacionalni internet domen Crne Gore.

Ovaj podatak otvara brojna pitanja o tome ko zapravo stoji iza ove organizacije, odakle se koordinišu njihove aktivnosti i sa kom namerom se nalog vodi sa teritorije druge države.

Foto: Ustupljena fotografija

Očekuje se da se povodom ovih saznanja oglase i predstavnici same organizacije kako bi objasnili zbog čega je njihov zvanični nalog registovan van granica Srbije.