Đurđević Stamenkovski u Šumaricama: Neka ovo mesto posećuju sva naša deca kako bi znalia da su njihovim vršnjacima prekinuti detinjstvo, mladost i odrastanje
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se posle ceremonije obeležavanja 85. godišnjice masakra u Šumaricama.
"U Šumaricama čuvamo sećanje na hiljade nevinih žrtava, na stradale đake i profesore čiji su životi prekinuti u jednom danu. Njihova žrtva ostaje trajna opomena i zavet budućim generacijama. Srbija pamti. Srbija ne zaboravlja", navela je ona na Instahramu.
"Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu"...
Obraćajući se u Šumaricama, Đurđević Stamenkovski je rekla:
"I danas, 85 godina kasnije stojimo na ovom svetom mestu odajući poštu više hiljada stradalih nedužnih Kragujevčana ovde u Šumaricama. Jedan od profesora uzviknuo je čuvene reči koje ostaju kao zavet: 'Pucajte! Ja i dalje držim čas.' I to za nas mora biti i danas čas patriotizma, čas rodoljublja. čas slobodarstva i čas istine. I neka ovo mesto u godinama i decenijama koje dolaze posećuju sva naša deca i sve generacije đaka kako bi znali da su u jednom danu njihovi vršnjaci izvedeni iz školskih klupa i kako su prekinuti njihovo detinjstvo, mladost i odrastanje."
"10. oktobra nemački komandant Franc Beme izdao je zapovest: 'Za jednog ubijenog Nemca likvidirajte stotinu Srba, a za jednog ranjenog 50'. Zbog toga je na prostoru Kragujevca i Kraljeva stradalo više hiljada nedužnih ljudi. Srbija pamti. Srbija ne zaboravlja. Neka je večna slava svim žrtvama Šumarica u Kragujevcu", poručila je Đurđević Stamenkovski.