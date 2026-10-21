"U Šumaricama čuvamo sećanje na hiljade nevinih žrtava, na stradale đake i profesore čiji su životi prekinuti u jednom danu. Njihova žrtva ostaje trajna opomena i zavet budućim generacijama. Srbija pamti. Srbija ne zaboravlja", navela je ona na Instahramu.

"I danas, 85 godina kasnije stojimo na ovom svetom mestu odajući poštu više hiljada stradalih nedužnih Kragujevčana ovde u Šumaricama. Jedan od profesora uzviknuo je čuvene reči koje ostaju kao zavet: 'Pucajte! Ja i dalje držim čas.' I to za nas mora biti i danas čas patriotizma, čas rodoljublja. čas slobodarstva i čas istine. I neka ovo mesto u godinama i decenijama koje dolaze posećuju sva naša deca i sve generacije đaka kako bi znali da su u jednom danu njihovi vršnjaci izvedeni iz školskih klupa i kako su prekinuti njihovo detinjstvo, mladost i odrastanje."