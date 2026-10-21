Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", oglasio se iz svoje "škode" kojom putuje za Niš, gde će danas biti održan skup te liste.

Vučić je podelio video na kome, dok vozi ka Nišu, peva čuveni hit Merime Njegomir "Ruzmarin".

"Danas ćemo u Nišu da napravimo i najbolju žurku", dodao je Vučić.

Zvanični deo programa u Nišu počinje u 18 časova, kada će, osim Vučića, govoriti i Milorad Dodik i Tomislav Nikolić. Prethodno će okupljeni narod zabavljati čuveni narodni pevači i trubači.

Ne propustitePolitikaKOLIKI DEBIL MORAŠ BITI DA TVRDIŠ DA JE VUČIĆ U HELIKOPTERU! Blokader "Dejo" sa Tvitera deli lažni snimak letelice iznad Niša, a Vučić uživo priča iz "škode"
Aleksandar Vučić
PolitikaA DA IM NEKRETNINE PREBROJITE, NEMOGUĆE JE! PA KAKO JA NEMAM?! Vučić razobličio prevaru blokadera: Kuće i vile u Hrvatskoj i Crnoj Gori, sve pošteni i dobri...
Aleksandar Vučić
PolitikaBLOKADERI BI ODMAH UVELI SANKCIJE RUSIJI: Koje god pitanje da im postavite, njihov odgovor je ljutnja!
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO PLAN ZA PET OKRUGA NA JUGU: Da pokušamo da istorijske nepravde prema tom delu Srbije ispravimo
Aleksandar Vučić