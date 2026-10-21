Politika
VUČIĆ PEVA "RUZMARIN" DOK VOZI "ŠKODU": "Danas ćemo u Nišu da napravimo i najbolju žurku (VIDEO)
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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", oglasio se iz svoje "škode" kojom putuje za Niš, gde će danas biti održan skup te liste.
Vučić je podelio video na kome, dok vozi ka Nišu, peva čuveni hit Merime Njegomir "Ruzmarin".
"Danas ćemo u Nišu da napravimo i najbolju žurku", dodao je Vučić.
Zvanični deo programa u Nišu počinje u 18 časova, kada će, osim Vučića, govoriti i Milorad Dodik i Tomislav Nikolić. Prethodno će okupljeni narod zabavljati čuveni narodni pevači i trubači.
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