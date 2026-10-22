"Ja vas sad razumem zašto ste za blokadersku listu, i čestitam vam na tome. Ja mislim sve drugačije od vas, ja mislim sve drugačije od vas, i ja mislim da moramo da čuvamo ono što je naše, i moramo da se borimo za svoju teritoriju. I pri tome sam veoma realan, veoma racionalan i veoma pragmatičan čovek".