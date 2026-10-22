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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostovao je danas u emisiji "Albatros News".

Na konstataciju novinara da je nama od Kosova ostao samo Milutin Popović Zahar, Vučić je odgovorio:

"Ja vas sad razumem zašto ste za blokadersku listu, i čestitam vam na tome. Ja mislim sve drugačije od vas, ja mislim sve drugačije od vas, i ja mislim da moramo da čuvamo ono što je naše, i moramo da se borimo za svoju teritoriju. I pri tome sam veoma realan, veoma racionalan i veoma pragmatičan čovek".

"Za razliku od predstavnika blokaderske liste i onih koji ih podržavaju, moj stav je jasan i nepokolebljiv: čuvamo ono što je naše! Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće", poručio je Vučić i na svom Instagramu uz deo emisije Albatros News.

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