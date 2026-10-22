"ZA RAZLIKU OD BLOKADERSKE LISTE, MOJ STAV JE JASAN" Vučić: Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće!
- Aleksandar Vučić je u emisiji 'Albatros News' poručio da mora da se čuva ono što je Srbija i da se za teritoriju treba boriti
- Istakao je da je njegov stav o Kosovu i Metohiji jasan i nepokolebljiv: 'bili, jesu i biće' Srbija
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostovao je danas u emisiji "Albatros News".
Na konstataciju novinara da je nama od Kosova ostao samo Milutin Popović Zahar, Vučić je odgovorio:
"Ja vas sad razumem zašto ste za blokadersku listu, i čestitam vam na tome. Ja mislim sve drugačije od vas, ja mislim sve drugačije od vas, i ja mislim da moramo da čuvamo ono što je naše, i moramo da se borimo za svoju teritoriju. I pri tome sam veoma realan, veoma racionalan i veoma pragmatičan čovek".
"Za razliku od predstavnika blokaderske liste i onih koji ih podržavaju, moj stav je jasan i nepokolebljiv: čuvamo ono što je naše! Kosovo i Metohija su Srbija - bili, jesu i biće", poručio je Vučić i na svom Instagramu uz deo emisije Albatros News.