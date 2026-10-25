Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na više biračkih mesta u Sremskoj Mitrovici od ranog jutra beleže se gužve, a građani čekaju u redovima kako bi ostvarili svoje biračko pravo. Prema poslednjim podacima, izlaznost na parlamentarnim izborima dostigla je 13,6 odsto.

Izborni dan u Sremskoj Mitrovici počeo je uz pojačan odziv birača. Građani su na pojedina biračka mesta počeli da pristižu odmah po njihovom otvaranju u sedam časova, a redovi su formirani na više lokacija u gradu.

Prema prvim jutarnjim podacima, do osam časova glasalo je 5,1 odsto upisanih birača, dok je u narednom preseku izlaznost porasla na 13,6 odsto.

Foto: D.Š.

Glasanje se odvija u gradu i okolnim naseljima, a biračka mesta biće otvorena do 20 časova. Građanima koji se u trenutku zatvaranja zateknu u redu biće omogućeno da glasaju.

Novi podaci o izlaznosti očekuju se tokom dana.