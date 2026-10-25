Politika
SKANDAL! ČLAN BIRAČKOG ODBORA KRŠI ZAKON NA GLASAČKOM MESTU: Dok je Mali ubacivao listić u kutiju on mu iza leđa agitovao za svoju opciju
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Dok je Siniša Mali glasao na svom biračkom mestu, jedan član biračkog odbora prekršio je zakon na biračkom mestu jasno agitujući za svoju izbornu opciju.
Foto: Youtube/Tanjug News Agency official
Podsećamo, prema zakonu, na biračkom mestu je strogo zabranjeno isticanje simbola političke stranke i podnosioca proglašene izborne liste, kao i drugi izborni propagandni materijal.
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