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Dok je Siniša Mali glasao na svom biračkom mestu, jedan član biračkog odbora prekršio je zakon na biračkom mestu jasno agitujući za svoju izbornu opciju.

Siniša Mali glasanje
Foto: Youtube/Tanjug News Agency official

Podsećamo, prema zakonu, na biračkom mestu je strogo zabranjeno isticanje simbola političke stranke i podnosioca proglašene izborne liste, kao i drugi izborni propagandni materijal.

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