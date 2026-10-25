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Više autobusa iz Gračanice krenulo je ovog jutra za Kuršumliju gde glasaju građani sa KiM, a meštani ovog mesta za Kosovo onlajn da im nije teško da odu na glasanje, jer, kako poručuju, osećaju obavezu prema državi.

Pored Gračanice, autobusi kreću i iz drugih mesta u različitim terminima u toku dana, kako se ne bi stvarale gužve na prelazima.

Meštani Gračanice kažu da im uprkos tome što prelaze puno kilometara, i velikih gužvi na prelazima, nije teško da odu da glasaju.

- Ako se naša država o nama stara i ako ispunjava sve obaveze prema nama, valjda i mi možemo da učinimo nešto za svoju državu. Nije nam uopšte teško, idemo rada srca da glasamo - rekao je Srećko Todorović.

- Nažalost, nije nam omogućeno da glasamo ovde gde živim. Moramo da idemo dalje, ali obavićemo našu dužnost. Nadam se da će najviše glasova da dobije stranka za koju ću ja da glasam i da će svima biti dobro - rekla je Sonja Tasić iz Gračanice.

- Nije nam teško, to je obaveza. To je naša obaveza - poručila je jedna građanka.

U Gračanici je vidljivo prisustvo btitanskog Kfora, međutim, oni nisu želeli da odgovore zbog čega je danas povećano prisustvo ove Nato misije.

Na današnjim izborima u Rači, kod Kuršumlije, otvoreno je sedam biračkih mesta na kojima će glasati meštani opštine Priština, po tri biračka mesta za glasače iz Lipljana i Štrpca, na dva biračka mesta glasaće meštani opštine Kosovo Polje, dok je za meštane opština Obilić, Podujevo i Uroševac otvoreno po jedno biračko mesto.