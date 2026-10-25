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U tri polimske opštine jutros u sedam časova počelo je glasanje na parlamentarnim izborima. Pravo glasa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ima ukupno 69.327 birača, koji svoje biračko pravo mogu da ostvare na 148 biračkih mesta.

U opštini Prijepolje pravo glasa ima 31.683 birača, a glasanje se odvija na 61 biračkom mestu.

Na tri biračka mesta u prijepoljskoj opštini jutros je bilo manjih tehničkih problema sa paravanima za glasanje, zbog čega je došlo do kratkotrajnog kašnjenja. Problemi su brzo otklonjeni i glasanje se odvija normalno.

Priboj Priboju je u birački spisak za parlamentarne izbore upisano 25.798 birača, a glasa se na 48 biračkih mesta.

Na dva biračka mesta u seoskom području bilo je manjih kašnjenja zbog tehničkih problema sa paravanima. Problem je ubrzo otklonjen, nakon čega je glasanje nastavljeno bez smetnji.

Nova Varoš

Najmirniji početak izbornog dana zabeležen je u Novoj Varoši. Svih 39 biračkih mesta otvoreno je na vreme i, prema prvim informacijama, nije bilo problema u odvijanju glasanja. U ovoj opštini pravo glasa ima 11.846 birača.

Biračka mesta otvorena su do 20 časova.

Kragujevac

Na bračkim mestima u kragujevačkim naseljima birači jutros u redovima čekaju da ostvare svoje biračko pravo.

Građani u miru i strpljivo čekaju da uđu na svoje biračko mesto.

Kragujevac Foto: Fonet/Branko Vučković

Kragujevac Foto: Fonet/Branko Vučković

Kragujevac Foto: Fonet/Branko Vučković

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Kragujevcu pravo glasa ima 152.043 upisana birača koji danas mogu da glasaju na 174 biračka mesta.

Prema najavi iz GIK-a prvi presek izlaznosti u Kragujevcu biće saopšten posle 10.00 časova.

Veliki broj građana izašao je i u Beogradu i Novom Sadu da obavi svoju građansku dužnost.