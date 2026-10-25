VELIKI REDOVI ZA GLASANJE ŠIROM SRBIJE! Kragujevac, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš na nogama od 7 ujutru: Narod strpljivo čeka
- U tri polimske opštine jutros je počelo glasanje na parlamentarnim izborima, a pravo glasa ima 69.327 birača na 148 biračkih mesta.
- U Prijepolju i Priboju zabeleženi su kratki tehnički problemi sa paravanima, dok je u Novoj Varoši glasanje počelo bez smetnji.
U tri polimske opštine jutros u sedam časova počelo je glasanje na parlamentarnim izborima. Pravo glasa u Prijepolju, Priboju i Novoj Varoši ima ukupno 69.327 birača, koji svoje biračko pravo mogu da ostvare na 148 biračkih mesta.
U opštini Prijepolje pravo glasa ima 31.683 birača, a glasanje se odvija na 61 biračkom mestu.
Na tri biračka mesta u prijepoljskoj opštini jutros je bilo manjih tehničkih problema sa paravanima za glasanje, zbog čega je došlo do kratkotrajnog kašnjenja. Problemi su brzo otklonjeni i glasanje se odvija normalno.
Priboj
U Priboju je u birački spisak za parlamentarne izbore upisano 25.798 birača, a glasa se na 48 biračkih mesta.
Na dva biračka mesta u seoskom području bilo je manjih kašnjenja zbog tehničkih problema sa paravanima. Problem je ubrzo otklonjen, nakon čega je glasanje nastavljeno bez smetnji.
Nova Varoš
Najmirniji početak izbornog dana zabeležen je u Novoj Varoši. Svih 39 biračkih mesta otvoreno je na vreme i, prema prvim informacijama, nije bilo problema u odvijanju glasanja. U ovoj opštini pravo glasa ima 11.846 birača.
Biračka mesta otvorena su do 20 časova.
Kragujevac
Na bračkim mestima u kragujevačkim naseljima birači jutros u redovima čekaju da ostvare svoje biračko pravo.
Građani u miru i strpljivo čekaju da uđu na svoje biračko mesto.
Na vanrednim parlamentarnim izborima u Kragujevcu pravo glasa ima 152.043 upisana birača koji danas mogu da glasaju na 174 biračka mesta.
Prema najavi iz GIK-a prvi presek izlaznosti u Kragujevcu biće saopšten posle 10.00 časova.
Veliki broj građana izašao je i u Beogradu i Novom Sadu da obavi svoju građansku dužnost.
(RINA/BETA)