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Milan Krkobabić, predsednik PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu, glasao je danas u 9 sati na biračkom mestu 81, u Domu zdravlja Novi Beograd.

Krkobabić je na glasanje došao u društvu svojih komšija.

Milan Krkobabić
Foto: Beta/Tijana Nešić

U Srbiji se održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.

Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.

Biračka mesta biće otvorena od 7.00 do 20.00 časova.

Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20.00 časova.

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