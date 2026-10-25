Politika
MILAN KRKOBABIĆ GLASAO NA NOVOM BEOGRADU: Na biračko mesto došao u 9 časova u društvu komšija
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Milan Krkobabić, predsednik PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu, glasao je danas u 9 sati na biračkom mestu 81, u Domu zdravlja Novi Beograd.
Krkobabić je na glasanje došao u društvu svojih komšija.
Foto: Beta/Tijana Nešić
U Srbiji se održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.
Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.
Biračka mesta biće otvorena od 7.00 do 20.00 časova.
Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20.00 časova.
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