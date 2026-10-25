Stefan Krkobabić, zamenik predsednika PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini, glasao je danas u 8 časova u Novom Beogradu, na glasačkom mestu 27.

U Srbiji se održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.