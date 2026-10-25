Politika
STEFAN KRKOBABIĆ GLASAO NA NOVOM BEOGRADU: Zamenik predsednika PUPS-a izašao na biralište i obavio građansku dužnost
- Stefan Krkobabić glasao je jutros u Novom Beogradu, na glasačkom mestu 27.
- U Srbiji se održavaju vanredni izbori za Skupštinu Srbije, uz 18 izbornih lista i 2.418 kandidata za 250 mesta.
- Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova.
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Stefan Krkobabić, zamenik predsednika PUPS - Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije i kandidat za poslanika u Narodnoj Skupštini, glasao je danas u 8 časova u Novom Beogradu, na glasačkom mestu 27.
U Srbiji se održavaju vanredni izbori za poslanike Skupštine Srbije, a građani će se opredeljivati za jednu od 18 izbornih lista na kojima je predloženo 2.418 kandidata za 250 mesta u parlamentu.
Pravo glasa na izborima ima 6.451.292 upisanih birača, a glasaće se na 8.392 biračkih mesta.
Biračka mesta biće otvorena od 7.00 do 20.00 časova.
Izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta u 20.00 časova.
(Kurir.rs/Pink)
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