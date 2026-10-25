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Na biračkom mestu broj 43 na Matematičkom fakultetu u opštini Stari grad zabeleženo je direktno kršenje izbornih pravila i propagiranje zabranjenih poruka.

Na samom ulazu na biračko mesto 43, koje se nalazi na Matematičkom fakultetu u opštini Stari grad, uočene su nepravilnosti koje su razbesnele građane.

Ispod zvaničnog broja biračkog mesta osvanuo je simbol crvene šake, uz poruku: "Ti si taj koga čekaju da menja".

Prema informacijama sa terena, ovo nije jedini slučaj.Građani masovno dojavljuju da se pravila krše na više biračkih mesta, čime se direktno narušava regularnost izbornog procesa.

Jednom od glasača nije dozvoljeno na glasa na biračkom mestu u Rakovici.

Izbornim zakonom i propisima jasno je definisano da je bilo kakvo isticanje simbola, parola ili političkog materijala na samom biračkom mestu i u njegovoj neposrednoj blizini strogo zabranjeno.