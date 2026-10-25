SKANDALOZNO KRŠENJE IZBORNE TIŠINE! Na Matematičkom fakultetu ispod broja biračkog mesta osvanula CRVENA ŠAKA i poruka: "Ti si taj koga čekaju"
- Na biračkom mestu 43 na Matematičkom fakultetu uočeno je kršenje izbornih pravila i propaganda zabranjenih poruka.
- Ispod broja biračkog mesta pojavila se crvena šaka uz poruku 'Ti si taj koga čekaju da menja'.
Na biračkom mestu broj 43 na Matematičkom fakultetu u opštini Stari grad zabeleženo je direktno kršenje izbornih pravila i propagiranje zabranjenih poruka.
Na samom ulazu na biračko mesto 43, koje se nalazi na Matematičkom fakultetu u opštini Stari grad, uočene su nepravilnosti koje su razbesnele građane.
Ispod zvaničnog broja biračkog mesta osvanuo je simbol crvene šake, uz poruku: "Ti si taj koga čekaju da menja".
Prema informacijama sa terena, ovo nije jedini slučaj.Građani masovno dojavljuju da se pravila krše na više biračkih mesta, čime se direktno narušava regularnost izbornog procesa.
Izbornim zakonom i propisima jasno je definisano da je bilo kakvo isticanje simbola, parola ili političkog materijala na samom biračkom mestu i u njegovoj neposrednoj blizini strogo zabranjeno.
(Kurir.rs)