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Ana Brnabić izašla je danas na biračko mesto kako bi obavila svoju građansku dužnost, a usput je pokazala je empatiju na delu kada je starijoj sugrađanki bez oklevanja pritekla u pomoć.

Naime, Brnabićeva je primetila stariju baku koja je, uprkos godinama, došla na glasanje kako bi ispunila svoju građansku dužnost. Primetivši da se starica otežano kreće uz stepenice, Brnabić je bez oklevanja prišla da joj pomogne.

Ana Brnabić Foto: Damir Dervišagić

Kako se vidi na fotografijama, Brnabićeva je oprezno i pažljivo prihvatila baku pod ruku, pomažući joj korak po korak da se bezbedno popne uz stepenice, srdačno i sa osmehom na licu.

Ana Brnabić Foto: Damir Dervišagić