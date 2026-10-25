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Republička izborna komisija obraća se javnosti sa najnovijim podacima o izlaznosti.

Vladimir Dimitrijević, predsednik RIK, na početku obraćanja je dao reč Branku Josipoviću, koji je govorio o izlaznosti.

- Do 10 časova na teritoriji Srbije, bez Kosova i Metohije, glasalo je 19,72 procenata upisanih birača. Posmatrano prema regionima, do 10 časova, u Vojvodini je izlaznost 23,62 odsto, Šumadija i Zapadna Srbija - 17,08, Južna i Istočna Srbija - 17,40 odsto, i Beogradski region - 20.46 odsto - rekao je on.

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