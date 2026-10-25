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Osnovno javno tužilaštvo (OJT) u Nišu demantovalo je informacije koje su se pojavile na društvenim mrežama i u pojedinim medijima da je na biračkom mestu 27 u Doljevcu došlo do prekida glasanja i navelo da je policija po prijavi izvršila obilazak lica mesta i da ništa sumnjivo nije uočeno niti su uočena bilo kakva sumnjiva lica.

- Na navedenom mestu nije došlo do prekida glasanja - ističe se u saopštenju i dodaje da je policija postupala po prijavi D.M. da je navodno tridesetak lica upalo na biračko mesto u Srednjoj školi u Doljevcu sa fantomkama i da su navodno pravili probleme na tom biračkom mestu.

U saopštenju tužilaštva je navedeno da je policija odmah postupala i utvrdila da je reč o biračkom mestu broj 27 koje je i jedino u Doljevcu.

Ističe se da je policija obavila razgovor sa predsednikom biračkog odbora B. B. koji je izjavio da nije bilo nikakvih problema na tom biračkom mestu i da je prijava očigledno lažna.Pored toga policija je izvršila obilazak lica mesta i ništa sumnjivo nije uočeno niti su uočena bilo kakva sumnjiva lica, dodaje se u saopštenju.

- Od strane tužilaštva naloženo je da se prikupe obaveštenja od podnosioca prijave, kao i od predsednika biračkog odbora, kao i drugih svedoka, koji su se nalazili na tom biračkom mestu, kao i izuzimanje video zapisa ukoliko isti postoje, i da se nakon toga u roku od 24 časa tužilaštvu dostavi izveštaj, nakon čega će biti nastavljeno dalje postupanje u skladu sa Obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva O br. 7/26 od 20.10.2026. godine - navedeno je u saopštenju tužilaštva.