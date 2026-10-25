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U Srbiji se danas, u nedelju, 25. oktobra 2026. godine, održavaju vanredni parlamentarni izbori na kojima građani biraju novi saziv Narodne skupštine.

Sve najvažnije informacije o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.

Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a glasanje se organizuje na 8.392 biračka mesta u zemlji.

Na izbornom listiću nalazi se 18 izbornih lista sa ukupno 2.418 kandidata za 250 poslaničkih mesta.

18 izbornih lista



1. ''Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija''

2. "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti"

3. "Studentska lista – Studenti pobeđuju"

4. "Rasim Ljajić – Ljudski SDP/CDP" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

5. "Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor" (izborna lista mađarske nacionalne manjine)

6. "Usame Zukorlić Pokret za ujedinjenje" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

7. "Ruska stranka Srbija u BRIKS-u – Slobodan Nikolić" (izborna lista ruske nacionalne manjine)

8. "Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – Novi DSS – Monarhisti, Srpska koalicija – Nada, Nacionalno demokratska alternativa, Nova demokratska stranka Srbije, Pokret za Kraljevinu Srbiju, Odvažno srpski".

9. "Evropska Srbija: Marinika Tepić, Zdravko Ponoš, Stranka slobode i pravde, Srbija centar srce, Solidarnost, Samoodbrana, Oslobođenje"

10. "SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka" (izborna lista bošnjačke nacionalne manjine)

11. "Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije - BK"

12. "Liberalno zelena stranka – za slobodnu i čistiju Srbiju"

13. "Biram pravdu - biram budućnost – koalicija Snaga – prof. dr Ferid Bulić – Vasilios Provelegios – Stranka budućnosti i razvoja – Građanska stranka Grka Srbije" (izborna lista bošnjačke i grčke nacionalne manjine)

14. "Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvek" (izborna lista ruske nacionalne manjine)

15. "Ćale, ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije"

16. "Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju – Narodna stranka, Bunt – Prava Srbija"

17. "Albanska koalicija" (izborna lista albanske nacionalne manjine)

18. "Majka Srbija – Gruda" (izborna lista slovačke nacionalne manjine)

*Za većinske (nemanjinske) stranke i koalicije izborni cenzus je tri odsto (3%) od ukupnog broja birača koji su izašli na glasanje.

Za izborne liste nacionalnih manjina važi takozvani prirodni prag, što znači da učestvuju u raspodeli mandata bez obzira na to da li su osvojile manje od tri odsto glasova.

Biračka mesta otvorena od 7 časova

Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova, a građani glasaju na mestu na kojem su upisani u birački spisak. Za glasanje je potrebno poneti važeću ličnu kartu ili pasoš, dok poziv za glasanje nije obavezan.

Za sve koji još nisu izašli na biralište, donosimo najvažnije informacije o tome do kada se glasa, kako se proverava biračko mesto, šta je potrebno poneti i kako postupiti ukoliko postoji problem sa biračkim spiskom.

Do kada su danas otvorena biračka mesta?

Biračka mesta u Srbiji danas, 25. oktobra, otvorena su od 7 do 20 časova. Građani mogu da glasaju u bilo kom trenutku tokom tog perioda, na biračkom mestu na kojem su upisani u birački spisak.

Oni koji planiraju da na glasanje izađu pred kraj dana treba da znaju da se birališta zatvaraju u 20 časova. Međutim, birači koji se u trenutku zatvaranja nalaze na biračkom mestu ili neposredno ispred njega imaju pravo da glasaju u skladu sa propisanom procedurom.

Pre polaska na biralište preporučuje se provera tačne adrese biračkog mesta, posebno građanima koji nisu dobili poziv za glasanje ili nisu sigurni gde su upisani.

Kako proveriti biračko mesto?

Građani koji ne znaju na kom biračkom mestu glasaju mogu da provere svoje podatke putem zvaničnog portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Provera biračkog mesta dostupna je na adresi:

Na portalu je moguće proveriti da li je birač upisan u jedinstveni birački spisak i na kom biračkom mestu može da ostvari svoje pravo glasa.

Ova mogućnost posebno je korisna za građane kojima poziv za glasanje nije stigao na kućnu adresu. Nedostavljanje poziva ne znači da su izgubili pravo glasa, jer taj dokument nije obavezan za izlazak na biralište.

Ukoliko građanin ne može da pronađe svoje podatke ili primeti nepravilnost, može da se obrati nadležnoj gradskoj ili opštinskoj upravi radi dodatnih informacija.

Važno je napomenuti da se na parlamentarnim izborima glasa na biračkom mestu na kojem je građanin upisan u birački spisak. Nije moguće jednostavno izabrati drugo, bliže biralište samo zato što se birač na dan izbora nalazi na drugoj adresi.

Šta je potrebno poneti na glasanje?

Za glasanje na parlamentarnim izborima potrebno je poneti važeću ličnu kartu ili pasoš, kako bi članovi biračkog odbora mogli da utvrde identitet birača.

Poziv za glasanje poželjno je poneti ukoliko je dostavljen, ali nije obavezan. Građani mogu da glasaju i bez njega, pod uslovom da ispunjavaju zakonske uslove i da su upisani u odgovarajući izvod iz biračkog spiska.

Nakon dolaska na biračko mesto, članovi biračkog odbora proveravaju identitet birača i da li je već glasao. Zatim pronalaze njegovo ime u biračkom spisku, birač se potpisuje, a nakon sprovođenja propisane procedure dobija glasački listić.

Glasanje se obavlja lično, iza paravana koji obezbeđuje tajnost. Na listiću je potrebno zaokružiti redni broj ispred naziva izborne liste za koju građanin želi da glasa. Nakon toga listić se presavija i ubacuje u glasačku kutiju.

Birači koji zbog nepismenosti, slabovidosti, invaliditeta ili drugog razloga ne mogu samostalno da popune glasački listić imaju pravo da povedu pomagača, koji će listić popuniti onako kako birač odredi.

Kako funkcioniše glasanje van biračkog mesta?

Glasanje van biračkog mesta namenjeno je biračima koji zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta nisu u mogućnosti da dođu na svoje biralište.

Ovaj postupak omogućava ostvarivanje biračkog prava i osobama koje ne mogu fizički da pristupe biračkom mestu, uz poštovanje zakonskih pravila i tajnosti glasanja.

Za današnje izbore, birači su o potrebi za glasanjem van biračkog mesta mogli da obaveste nadležnu lokalnu izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja, a najkasnije do 11 časova na dan izbora.

O tome su mogli da obaveste i birački odbor, takođe do 11 časova.

Pošto je taj rok danas istekao, građani koji tek sada žele da prijave potrebu za glasanjem van biračkog mesta treba da kontaktiraju nadležnu lokalnu izbornu komisiju i provere informacije za svoju situaciju.

Kada se glasanje van biračkog mesta organizuje u skladu sa pravilima, članovi biračkog odbora dolaze kod birača i omogućavaju mu da glasa uz očuvanje tajnosti izbora.

Važno je razlikovati ovu mogućnost od glasanja na drugom biralištu. Činjenica da se građanin nalazi van mesta prebivališta ne daje mu automatski pravo da glasa na najbližem biračkom mestu.

Šta se dešava ako birač nije na biračkom spisku?

Ukoliko građanin dođe na biračko mesto, ali njegovo ime nije pronađeno u izvodu iz biračkog spiska, prvi korak je da proveri svoje podatke i zatraži objašnjenje od članova biračkog odbora.

Birač može da proveri da li je upisan u birački spisak putem zvaničnog portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na adresi https://upit.birackispisak.gov.rs/, kao i da se obrati nadležnoj gradskoj ili opštinskoj upravi.

Važno je znati da važeća lična karta ili pasoš služe za utvrđivanje identiteta, ali sami po sebi nisu dovoljni ukoliko birač nije evidentiran u odgovarajućem izvodu iz biračkog spiska. Birački odbor ne može samostalno da dopisuje birače na licu mesta bez propisanog pravnog osnova.

Ako građanin smatra da ima pravo glasa, a njegovi podaci nisu pravilno evidentirani, potrebno je da odmah zatraži informacije od nadležnog organa o mogućnosti rešavanja problema u skladu sa izbornim propisima.

Ako poziv za glasanje nije stigao na kućnu adresu

Takođe, ukoliko poziv za glasanje nije stigao na kućnu adresu, to ne znači automatski da birač nije upisan u spisak. Zato je važno razlikovati nedostavljen poziv od situacije u kojoj podaci o biraču zaista nisu evidentirani.

Ako birač smatra da mu je pravo glasa neopravdano uskraćeno, može da obavesti predsednika i članove biračkog odbora i zatraži da se događaj unese u zapisnik.

U zavisnosti od okolnosti, može da se obrati i nadležnoj lokalnoj izbornoj komisiji radi informacija o daljem postupku i zaštiti biračkog prava.

Izbori u Srbiji 25. oktobra: Najvažnije informacije za birače

Na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima građani Srbije biraju novi saziv Narodne skupštine. Biračka mesta otvorena su od 7 do 20 časova, a glasanje se obavlja na biračkom mestu na kojem je birač upisan u birački spisak.

Za izlazak na biralište potrebno je poneti važeću ličnu kartu ili pasoš.

Poziv za glasanje nije obavezan, a podatke o biračkom mestu moguće je proveriti putem zvaničnog portala Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Građani koji imaju nedoumice u vezi sa biračkim spiskom, ostvarivanjem prava glasa ili procedurom na biralištu mogu da potraže informacije od nadležnih izbornih organa.