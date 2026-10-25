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U Vranju je u izbornom danu predsednik Gradske izborne komisije Novica Stanisavljević održao prvu konferenciju za novinare.

Izlaznost se prati na osnovu uzorka sa 13 biračkih mesta i to  biračko mesto 7, JKP Komrad, biračko mesto 10, JP Vodovod, biračko mesto14, Bunuševac, biračko mesto 16 Odžinka, biračko mesto  21 Pedagoški fakultet, biračko mesto 30,
Kraljevića Marka, biračko mesto 34, Rudina, biračko mesto  61, Vrtogoš, biračko mesto 70, Dubnica, biračko mesto 71, Soderce, biračko mesto 99,Vranjska Banja i biračko mesto 108, Kriva Feja.

Izlaznost do 10 sati

Do 10 sati, na ovim biračkim mestima glasalo je 11.50% birača, što predstavlja reprezentativni uzorak za Grad Vranje.

“Mi danas pratimo izlaznost na 13 biračkih mesta u skladu sa odlukom RIK-a”, rekao je Stanisavljević. On je istakao da je jako veliki broj domaćih i stranih posmatrača koji je ovlašćen od strane RIK.

U odnosu na prethodne izbore mislim da je veći procenat izlaznosti za ovo vreme do 10 časova”, rekao je predsednik GIK u Vranju odgovarajući na pitanje novinara.

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Foto: T.S

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Foto: T.S

Sledeći presek je u 12. sati. Stanisavljević je rekao da do sada nisu zabeležene izborne nepravilnosti I da su sva biračka mesta otvorena na vreme.

Za izbor narodnih poslanika Skupštine Republike Srbije koji će se obaviti 25. oktobra u jedinstveni birački spisak Grada Vranja upisano je ukupno 66.439 birača, od tog broja za opštinu Vranje 58.652 I za opštinu Vranjska Banja 7.787 birača. Ukupan broj biračkih mesta za Grad Vranje je 113, u opštini Vranje 92, a u opštini Vranjska Banja 21 biračko mesto.

(Kurir.rs)

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