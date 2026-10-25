Politika
POGLEDAJTE VELIKE GUŽVE U KURŠUMLIJI: Srbi sa KiM došli da glasaju, čeka se i do sat vremena
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U prostorijama fabrike "Jumko" u Rači kod Kuršumlije, gde su otvorena biračka mesta za meštane opštine Štrpce, od jutros je primetna velika gužva.
Od otvaranja biračkih mesta formirani su redovi, pa se ispred biračkog centra čeka i do satvremena.
Meštani Štrpca glasaju na tri biračka mesta.
U izjavi za Kosovo onlajn meštani opštine Štrpce su kazali da nakon izbora očekuju mir, stabilnost, ali pre svega ostanak na svojim ognjištima.
(Kurir.rs/Kosovo Online)
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