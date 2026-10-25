Slušaj vest

Veliki broj građana, koji su danas boravili u centralnoj Srbiji kako bi glasali na parlamentarnim izborima, vraća se na Kosovo i Metohiju, što je dovelo do pojačanog intenziteta saobraćaja i dugih kolona na administrativnom prelazu Jarinje.

Formirana je kolona vozila duga oko pet kilometara iz pravca Raške prema Kosovu.

Saobraćaj reguliše policija, a vozila se kreću usporeno. Građani čekaju u kolonama kako bi prešli administrativni prelaz i nastavili put ka svojim mestima.

Pojačan saobraćaj na Jarinju obeležio je današnji izborni dan, tokom kojeg su brojni Srbi sa Kosova putovali do biračkih mesta u centralnoj Srbiji kako bi ostvarili svoje biračko pravo.

(Kurir.rs/Kosovo Online)

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NAPALI MAJKU ALEKSANDRA VUČIĆA: Maltretirali staricu od 82 godine, oteli joj kesu s namirnicama - ZLO! Ubijali bi kao u oktobru 1944!
kurir najnovija vest
PolitikaMONTAŽOM STAROG SNIMKA HTELI DA IZAZOVU HAOS I PANIKU NA IZBORIMA Tužilaštvo hitno reagovalo: Podneta krivična prijava protiv NN lica
kurir najnovija vest
PolitikaPOSMATRAČI IZ SVETA O IZBORIMA U SRBIJI! Impresionirani kontrolom glasanja: Velika izlaznost znači poverenje birača u proces
Beta-9eexatluge.jpg
PolitikaOGROMNE GUŽVE NA PRELAZU MERDARE: Čeka se i više od dva sata, naši ljudi sa KiM dolaze da glasaju
Merdare