Politika
KOLONA DUGA PET KILOMETARA NA JARINJU: Veliki odziv Srba sa Kosova i Metohije za izbore
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Veliki broj građana, koji su danas boravili u centralnoj Srbiji kako bi glasali na parlamentarnim izborima, vraća se na Kosovo i Metohiju, što je dovelo do pojačanog intenziteta saobraćaja i dugih kolona na administrativnom prelazu Jarinje.
Formirana je kolona vozila duga oko pet kilometara iz pravca Raške prema Kosovu.
Saobraćaj reguliše policija, a vozila se kreću usporeno. Građani čekaju u kolonama kako bi prešli administrativni prelaz i nastavili put ka svojim mestima.
Pojačan saobraćaj na Jarinju obeležio je današnji izborni dan, tokom kojeg su brojni Srbi sa Kosova putovali do biračkih mesta u centralnoj Srbiji kako bi ostvarili svoje biračko pravo.
(Kurir.rs/Kosovo Online)
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