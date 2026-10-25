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Veliki broj građana, koji su danas boravili u centralnoj Srbiji kako bi glasali na parlamentarnim izborima, vraća se na Kosovo i Metohiju, što je dovelo do pojačanog intenziteta saobraćaja i dugih kolona na administrativnom prelazu Jarinje.

Formirana je kolona vozila duga oko pet kilometara iz pravca Raške prema Kosovu.

Saobraćaj reguliše policija, a vozila se kreću usporeno. Građani čekaju u kolonama kako bi prešli administrativni prelaz i nastavili put ka svojim mestima.

Pojačan saobraćaj na Jarinju obeležio je današnji izborni dan, tokom kojeg su brojni Srbi sa Kosova putovali do biračkih mesta u centralnoj Srbiji kako bi ostvarili svoje biračko pravo.